Vergi Paketini Kim Sızdırdı? "AK Parti İçindeki Mehmet Şimşek Düşmanları" İddiası
Vergi Paketini Kim Sızdırdı? "AK Parti İçindeki Mehmet Şimşek Düşmanları" İddiası
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi paketindeki detaylar her gün tartışılmaya devam ediyor. Yakın zamanda Meclis’in gündemine gelecek olan vergi paketindeki tartışılan maddelerin basına servis edilmesi ise iddiaları da beraberinde getirdi. Mehmet Şimşek’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve parti kurmayalarına yaptığı ilk sunumun detaylarının basında yer almasının sebebinin Mehmet Şimşek düşmanları olabileceği iddia edildi.
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Bakanlığın hazırladığı yeni vergi paketinde, yurt dışına çıkış harcına yapılan fahiş zam, kuryelerden ve bahşişlerden vergi alınması, beyannamede bulunmayanların hesaplarının incelenmesi gibi tartışılmalı maddelerin yer aldığı iddia ediliyordu.
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10Haber’den Erdal Sağlam, bakanlığın hazırladığı vergi paketinin ilk halinin tüm maddelerinin basına sızdırılmasının nedenlerini yazdı.
Sağlam’ın iddiasına göre, vergi paketinde dar gelirli vatandaşların ödeyeceği vergi kadar, iş insanlarının yararlandığı vergi muafiyetlerinin iptali ve “nereden buldun vergisi”nin de yer alması bazı kimseleri rahatsız etti.
Erdal Sağlam, 104 sayfalık tüm metnin basına sızdırılmasının sebebi olarak yerel seçimdeki başarsızlığı Mehmet Şimşek’in uyguladığı sıkı maliye politikasına bağlayan parti yöneticilerinin olabileceğini iddia etti.
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