Vergi Paketini Kim Sızdırdı? "AK Parti İçindeki Mehmet Şimşek Düşmanları" İddiası

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi paketindeki detaylar her gün tartışılmaya devam ediyor. Yakın zamanda Meclis’in gündemine gelecek olan vergi paketindeki tartışılan maddelerin basına servis edilmesi ise iddiaları da beraberinde getirdi. Mehmet Şimşek’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve parti kurmayalarına yaptığı ilk sunumun detaylarının basında yer almasının sebebinin Mehmet Şimşek düşmanları olabileceği iddia edildi.