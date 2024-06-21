“Nereden Buldun Vergisi” Geri Geliyor: Lüks Harcamalar Mercek Altına Alınacak
“Nereden Buldun Vergisi” Geri Geliyor: Lüks Harcamalar Mercek Altına Alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ve önümüzdeki haftalarda Meclis’e gelecek yeni vergi paketinden detaylar çıkmaya devam ediyor. Bakanlık, lüks harcamaları mercek altına alacak ve geliriyle gideri arasında yüzde 20’den fazla fark olan kimselerden paranın kaynağını açıklamasını isteyecek. Kaynağı açıklanmayan gelirden vergi alınacak.
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Tüm Türkiye, kısa zamanda Meclis gündemine gelecek yeni vergi paketindeki detayları merak ediyor.
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Yurt dışı çıkış harcı, kurye ve bahşiş vergisi gibi maddelerle tartışılan yeni vergi paketinde, “nereden buldun vergisi” de yer alacak.
Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, bakanlığın hazırladığı yeni vergi paketinde kazancı ile harcamaları arasında yüzde 20’den fazla farkla olan kişiler mercek altına alınacak.
Maliye’nin yapacağı risk analizi sonucu beyana tabi gelirleri ile harcamaları arasında yüzde 20’nin üzerinde uyumsuzluk olan mükelleflerden ‘Özel Gider (Harcama) Bildirimi’ istenecek.
Aradaki farkı izah edemeyenler, bu farkın vergisini ödeyecek. Farkın ortaya çıkarılmasında kullanılmak için de ‘mükellef hesap kartı’ oluşturulacak.
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“Nereden Buldun” yasası Başbakanlığı döneminde merhum Bülent Ecevit tarafından çıkarılmış, AK Parti ise iktidara gelir gelmez 2003’te bu yasayı yürürlükten kaldırmıştı.
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