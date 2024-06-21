“Nereden Buldun Vergisi” Geri Geliyor: Lüks Harcamalar Mercek Altına Alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ve önümüzdeki haftalarda Meclis’e gelecek yeni vergi paketinden detaylar çıkmaya devam ediyor. Bakanlık, lüks harcamaları mercek altına alacak ve geliriyle gideri arasında yüzde 20’den fazla fark olan kimselerden paranın kaynağını açıklamasını isteyecek. Kaynağı açıklanmayan gelirden vergi alınacak.