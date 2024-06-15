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Vergi Yağmuruna Hazır mısınız? Kurban Bayramı Sonrası Gelmesi Beklenen Vergiler

Vergi Yağmuruna Hazır mısınız? Kurban Bayramı Sonrası Gelmesi Beklenen Vergiler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
15.06.2024 - 13:28

Kurban Bayram sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ele alınması beklenen torba yasayla, gayrimenkulden kripto para ticaretine, kurumlar vergisinden yurtdışı çıkış harcına kadar her alanda adeta vergi yağmuru olması bekleniyor. 

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Kurban Bayramı’ndan sonra Meclis’e sunulması beklenen yeni vergi paketi Türkiye'de geniş çaplı değişikliklere yol açacak gibi görünüyor. Halk TV’de yer alan habere göre işte öne çıkan bazı önemli noktalar:

Kurban Bayramı’ndan sonra Meclis’e sunulması beklenen yeni vergi paketi Türkiye'de geniş çaplı değişikliklere yol açacak gibi görünüyor. Halk TV’de yer alan habere göre işte öne çıkan bazı önemli noktalar:

Gayrimenkul ve Şirketlere Asgari Kurumlar Vergisi:

Gayrimenkul ve Şirketlere Asgari Kurumlar Vergisi:

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının elde ettikleri kârlara asgari kurumlar vergisi getirilmesi planlanıyor. Ayrıca, gayrimenkul değer artış kazançlarında ve kira gelirlerindeki istisnaların kaldırılması gündemde. İştirak hisseleri satış kazançlarında da vergi avantajlarının azaltılması planlanıyor.

Çok Uluslu Şirketler ve Türk Şirketlere Yeni Vergi Uygulamaları:

Çok Uluslu Şirketler ve Türk Şirketlere Yeni Vergi Uygulamaları:

Çok uluslu şirketlere ülkede elde ettikleri kârlar için en az yüzde 15 kurumlar vergisi uygulanması öngörülüyor. Türk şirketlerine de yeni asgari vergi matrahı getirilerek ek gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Döviz ile Ödemeler ve Kamu-Özel İşbirlikleri:

Döviz ile Ödemeler ve Kamu-Özel İşbirlikleri:

Yap-işlet-devret ve kamu-özel işbirliği projelerine yönelik vergi oranlarının artırılması planlanıyor. Bu düzenlemeyle Hazine'ye ek gelir sağlanması amaçlanıyor.

Motokuryelere Yeni Vergi Yükümlülükleri:

Motokuryelere Yeni Vergi Yükümlülükleri:

Motokuryelerin ticari kazançlarının vergilendirilmesi için yeni düzenlemeler getiriliyor. Bu düzenlemelerle birlikte motokuryelerin vergi mükellefi olmaları ve belirli vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekecek.

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Yurtdışı Çıkış Harçları:

Yurtdışı Çıkış Harçları:

Yurtdışına çıkış harçlarında önemli artışlar yapılması planlanıyor. Bu düzenlemeyle birlikte yurtdışına çıkışın maliyeti artırılacak.

Kripto Para Ticareti ve Diğer Alanlar:

Kripto Para Ticareti ve Diğer Alanlar:

Kripto para ticaretine yönelik işlem vergisi getirilmesi planlanıyor. Ayrıca borsa faaliyetlerinde de vergi artışı gibi düzenlemeler gündeme gelebilir.

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c.ysfalbs

yurtdışına gidenlerden para alınıyor madem ülkeye girenlerden de alınsın vatan sevdalısı mercedesle,bmw ile gelen gurbetçi kardeşlerimizden vatan vergisi,gur... Devamını Gör

adem badem

Gözünün üstünde kaş var vergisi..

Erhan ilhan

motokuryeler kalmıştı bir bandik atmadığınız... bitane esnaf kurye kalmayacak . Trendyol Yemeksepeti getir vs. firmalar adam bulamayacak. evlere servis hizme... Devamını Gör

fatihus

birader ne iş yapıyorsun bılmıyorum ama ben sabıt maaşlı bi çalışanım aldıgım belirli bi maaş var,devlet cart diye kesiyor maaşımdan tüm vergileri..Bu moto ... Devamını Gör