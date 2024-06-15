Vergi Yağmuruna Hazır mısınız? Kurban Bayramı Sonrası Gelmesi Beklenen Vergiler
Vergi Yağmuruna Hazır mısınız? Kurban Bayramı Sonrası Gelmesi Beklenen Vergiler
Kurban Bayram sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ele alınması beklenen torba yasayla, gayrimenkulden kripto para ticaretine, kurumlar vergisinden yurtdışı çıkış harcına kadar her alanda adeta vergi yağmuru olması bekleniyor.
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Kurban Bayramı’ndan sonra Meclis’e sunulması beklenen yeni vergi paketi Türkiye'de geniş çaplı değişikliklere yol açacak gibi görünüyor. Halk TV’de yer alan habere göre işte öne çıkan bazı önemli noktalar:
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Gayrimenkul ve Şirketlere Asgari Kurumlar Vergisi:
Çok Uluslu Şirketler ve Türk Şirketlere Yeni Vergi Uygulamaları:
Döviz ile Ödemeler ve Kamu-Özel İşbirlikleri:
Motokuryelere Yeni Vergi Yükümlülükleri:
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Yurtdışı Çıkış Harçları:
Kripto Para Ticareti ve Diğer Alanlar:
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yurtdışına gidenlerden para alınıyor madem ülkeye girenlerden de alınsın vatan sevdalısı mercedesle,bmw ile gelen gurbetçi kardeşlerimizden vatan vergisi,gur... Devamını Gör
Gözünün üstünde kaş var vergisi..
motokuryeler kalmıştı bir bandik atmadığınız... bitane esnaf kurye kalmayacak . Trendyol Yemeksepeti getir vs. firmalar adam bulamayacak. evlere servis hizme... Devamını Gör
birader ne iş yapıyorsun bılmıyorum ama ben sabıt maaşlı bi çalışanım aldıgım belirli bi maaş var,devlet cart diye kesiyor maaşımdan tüm vergileri..Bu moto ... Devamını Gör