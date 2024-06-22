Her Güne Yeni Vergi: Kira Gelir Vergisi Aylık Olarak Ödenmeye Başlanabilir

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi paketinde neler olacağı merakla beklenirken basına pakette yer alan yeni vergiler yansımaya devam ediyor. İddiaya göre yeni vergi paketinde yıllık olarak ödenen kira gelir vergisi artık aylık olarak ödenecek. Bankaya yatırılan kiradan banka yüzde 20 kesinti yaparak Maliye’nin hesabına yatıracak.