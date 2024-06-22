Her Güne Yeni Vergi: Kira Gelir Vergisi Aylık Olarak Ödenmeye Başlanabilir
Her Güne Yeni Vergi: Kira Gelir Vergisi Aylık Olarak Ödenmeye Başlanabilir
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi paketinde neler olacağı merakla beklenirken basına pakette yer alan yeni vergiler yansımaya devam ediyor. İddiaya göre yeni vergi paketinde yıllık olarak ödenen kira gelir vergisi artık aylık olarak ödenecek. Bankaya yatırılan kiradan banka yüzde 20 kesinti yaparak Maliye’nin hesabına yatıracak.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni vergi paketinde neler olacağı tartışılmaya devam ediyor.
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Yurt dışı çıkış harcına fahiş zam, kuryelerden vergi, bahşişten vergi derken şimdi de kira vergisinin aylık olarak ödenmesi gündemde.
Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, mevcut yasada yıllık olarak yüzde 15 sınırından ödenen kira gelir vergisi, aylık olarak yüzde 20 olarak ödemeye başlanacak.
Kiracı kirasını her ay bankaya yatıracak. Banka hesaba düşen kira parasının yüzde 20’sini (5’te 1’ini) vergi olarak kesip Maliye’ye gönderecek, geriye kalanı ev sahibinin hesabında bırakacak.
Yeni düzenlemeyle örneğin evini 10 bin lira kiraya veren ev sahibinin aylık kira geliri 8 bin liraya düşecek.
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Mevcut yasaya göre bir yıl boyunca elde edilen kira gelirlerinin vergisi bir sonraki yıl beyanname verilerek ödeniyor. Beyan sırasında her yıl yeniden değerleme oranında artan istisna tutarı toplam gelirden düşülüyor ve kalan kısım üzerinden yüzde 15’ten başlayarak vergi alınıyor.
Ev sahipleri 12 aylık kira gelirinin 1 aylık tutarını devlete vergi olarak öderken yeni düzenleme ile 2 aylık kirayı devlete vermek zorunda kalabilir.
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