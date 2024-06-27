Akdeniz’de Dehşet Olay: 'Batan' Göçmen Teknesindeki 16 Yaşındaki Kız Tecavüze Uğradıktan Sonra Boğularak Öldü!

İtalya'nın kıyılarına yakın bir yerde, 70 kaçak göçmeni taşıyan bir teknenin batışına tanıklık edildi. Bu trajik olayda, 27 yaşındaki bir Iraklı adamın eşi ve çocuğu da hayatını kaybetti.

Ancak bu trajedinin içinde daha da korkunç bir olay yaşandı. Eşi ve çocuğu gözlerinin önünde boğulan adam, tekne batarken 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etti. Bu dehşet verici olay, kızın annesinin gözleri önünde gerçekleşti ve kız, boğularak hayatını kaybetti.