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Akdeniz’de Dehşet Olay: 'Batan' Göçmen Teknesindeki 16 Yaşındaki Kız Tecavüze Uğradıktan Sonra Boğularak Öldü!

Akdeniz’de Dehşet Olay: 'Batan' Göçmen Teknesindeki 16 Yaşındaki Kız Tecavüze Uğradıktan Sonra Boğularak Öldü!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.06.2024 - 21:07 Son Güncelleme: 27.06.2024 - 21:12

İtalya'nın kıyılarına yakın bir yerde, 70 kaçak göçmeni taşıyan bir teknenin batışına tanıklık edildi. Bu trajik olayda, 27 yaşındaki bir Iraklı adamın eşi ve çocuğu da hayatını kaybetti. 

Ancak bu trajedinin içinde daha da korkunç bir olay yaşandı. Eşi ve çocuğu gözlerinin önünde boğulan adam, tekne batarken 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etti. Bu dehşet verici olay, kızın annesinin gözleri önünde gerçekleşti ve kız, boğularak hayatını kaybetti. 

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
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İtalyan medyasında çıkan ve her detayı kan donduran haber İtalya açıklarında batan ve 70 göçmeni taşıyan bir tekneden geldi.

İtalyan medyasında çıkan ve her detayı kan donduran haber İtalya açıklarında batan ve 70 göçmeni taşıyan bir tekneden geldi.

Ağırlıklı olarak Afgan, Irak ve İranlılardan oluşan 70 kişilik bir grubu taşıdığı belirtilen tekne İtalya açıklarında su almaya daha sonra da batamaya başladı.

Ağırlıklı olarak Afgan, Irak ve İranlılardan oluşan 70 kişilik bir grubu taşıdığı belirtilen tekne İtalya açıklarında su almaya daha sonra da batamaya başladı.

Batan tekneden sadece 12 kişinin kurtarılabildiği kazada dehşet bir olay yaşandı.

Batan tekneden sadece 12 kişinin kurtarılabildiği kazada dehşet bir olay yaşandı.

Teknenin batmaya başlaması sonrasında eşi ve bebeğinin boğulmasına tanık olan 27 yaşındaki Iraklı bir adam, annesi ile birlikte teknede hayatta kalma mücadelesi veren 16 yaşında bir kıza tecavüz etti.

Teknenin batmaya başlaması sonrasında eşi ve bebeğinin boğulmasına tanık olan 27 yaşındaki Iraklı bir adam, annesi ile birlikte teknede hayatta kalma mücadelesi veren 16 yaşında bir kıza tecavüz etti.

Teknenin battığı sırada 16 yaşındaki kıza tecavüz eden adam daha sonra genç kızı boğarak öldürdü.

Teknenin battığı sırada 16 yaşındaki kıza tecavüz eden adam daha sonra genç kızı boğarak öldürdü.
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Kızına gözlerinin önünde tecavüz edilen anne, olaydan sağ kurtuldu ve kendisi gibi ölmeden kurtulan tecavüzcü adamı polislere şikayet etti.

Kızına gözlerinin önünde tecavüz edilen anne, olaydan sağ kurtuldu ve kendisi gibi ölmeden kurtulan tecavüzcü adamı polislere şikayet etti.
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