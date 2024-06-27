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Makam Arabası ile Suriye ile Türkiye Arasında İnsan Kaçıran Tuğgeneral Bilal Çokay Tutuklandı

Makam Arabası ile Suriye ile Türkiye Arasında İnsan Kaçıran Tuğgeneral Bilal Çokay Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.06.2024 - 20:07 Son Güncelleme: 27.06.2024 - 21:07

Suriye ile Türkiye arasında makam arabası ile insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkan Tuğgeneral Bilal Çokay, gözaltı işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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Geçtiğimiz ay Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Terkoğlu'nun imzasıyla çıkan haberde bir Tuğgenerale ait makam aracı ile Suriye ve Türkiye arasında insan kaçakçılığı yapıldığı belirtilmiş, söz konusu iddialar kamuoyunda infial yaratmıştı.

Geçtiğimiz ay Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Terkoğlu'nun imzasıyla çıkan haberde bir Tuğgenerale ait makam aracı ile Suriye ve Türkiye arasında insan kaçakçılığı yapıldığı belirtilmiş, söz konusu iddialar kamuoyunda infial yaratmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada kaçakçılık iddiaları doğrulanmış ve Suriye’deki birliklerde görevli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın emir astsubayının ve korumalığını yapan uzman çavuşun bu nedenle gözaltına alındığı belirtilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada kaçakçılık iddiaları doğrulanmış ve Suriye’deki birliklerde görevli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın emir astsubayının ve korumalığını yapan uzman çavuşun bu nedenle gözaltına alındığı belirtilmişti.

Halk TV'de yer alan habere göre; Konuya ilişkin dün gözaltına alınan Tuğgeneral Bilal Çokay, bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi

Halk TV'de yer alan habere göre; Konuya ilişkin dün gözaltına alınan Tuğgeneral Bilal Çokay, bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi
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mathilda

duyduk duymadık demeyinnnnnnnnnnn para için vatanı satiyorlarrrrrrrrr

mlke

Ulan biz gitsinler diye uğraşırken meğer içimizdeki sinsiye bak 3. Dünya savaşıda çıkar 4. Dünya savaşıda çıkar mülteci savaşıda çıkar

Yasin Atcı

Ama yol yaptılar onu kimse görmez 😂