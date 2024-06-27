Kredi Kartı ile Temassız İşlemlerde Yeni Dönem: Şifresiz İşlemlerde Limitler Değişti
Kredi Kartı ile Temassız İşlemlerde Yeni Dönem: Şifresiz İşlemlerde Limitler Değişti
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir konuda önemli bir gelişme yaşandı. Kredi ve banka kartlarındaki temassız ödemelerle ilgili sınır artırıldı. Bu yeni düzenleme, kullanıcıların işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak. 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek olan bu değişiklik, kart kullanıcılarının hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracak.
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Yüksek enflasyondan ötürü paranın alım gücü günden güne düşerken yurttaş kredi kartına yüklendi.
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Alışverişlerde artık küçük tutarlar bile kredi kartlarıyla ödenirken temassız işlem limiti de yetmez oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni kararı yürürlüğe girmeye hazırlanıyor.
1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yükseltilecek.
BDDK tarafından bankalara yazı gönderildi. Bankalar tarafından duyurulan bilgiye göre, şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren bin 500 lira olacak. Böylece işlem limiti iki yıl sonra tekrar düzenlenmiş oldu.
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