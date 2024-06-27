Kredi Kartı ile Temassız İşlemlerde Yeni Dönem: Şifresiz İşlemlerde Limitler Değişti

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir konuda önemli bir gelişme yaşandı. Kredi ve banka kartlarındaki temassız ödemelerle ilgili sınır artırıldı. Bu yeni düzenleme, kullanıcıların işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak. 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek olan bu değişiklik, kart kullanıcılarının hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracak.