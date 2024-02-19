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Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat! Kredi Kartı Kullanımına Yeni Sınırlamalar Gündemde

Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat! Kredi Kartı Kullanımına Yeni Sınırlamalar Gündemde

Kredi Kartı Merkez Bankası
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.02.2024 - 19:13 Son Güncelleme: 19.02.2024 - 19:17

Merkez Bankası’nın yeni başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon raporu sunumunda kredi kartlarına ilişkin tedbir alınabileceğine dair sinyaller vermesi, kredi kartı kullanıcılarını endişelendirdi. 

Peki, kredi kartlarına sınırlama getirilecek mi? Beklenen düzenlemeler neler? 

Hürriyet’ten Burak Taşçı, kredi kartlarına getirilmesi muhtemel sınırlamaları yazdı. İşte kredi kartı kullanıcılarını bekleyen yeni sınırlamalardan bazıları… 

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/k...
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Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumunda kredi kartı ve kredilere ilişkin tedbir alınabileceğine dair sinyal vermesi, kredi kartı kullanıcılarını meraklandırdı.

Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumunda kredi kartı ve kredilere ilişkin tedbir alınabileceğine dair sinyal vermesi, kredi kartı kullanıcılarını meraklandırdı.

Peki, kredi kartlarına sınırlama getirilecek mi? Beklenen düzenlemeler neler?

Peki, kredi kartlarına sınırlama getirilecek mi? Beklenen düzenlemeler neler?

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın aktardığına göre, kredi kartlarına getirilmesi beklenen bazı düzenlemeler şunlar:

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın aktardığına göre, kredi kartlarına getirilmesi beklenen bazı düzenlemeler şunlar:

Taksit uygulaması kaldırılabilir. (Dünya genelinde sadece Türkiye’de kredi kartı borcuna taksit yapılıyor. Diğer tüm ülkelerde kredi kartı borçlarına taksitlendirme gibi avantajlar bulunmuyor.)

Taksit uygulaması kaldırılabilir. (Dünya genelinde sadece Türkiye’de kredi kartı borcuna taksit yapılıyor. Diğer tüm ülkelerde kredi kartı borçlarına taksitlendirme gibi avantajlar bulunmuyor.)

Asgari ödeme tutarları artırılabilir.

Asgari ödeme tutarları artırılabilir.
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Kredi kartı limitleri düşürülebilir. (Maaşının 20 bin lira olan birinin 1 milyon lira limitli kredi kartı limiti 80 bin liraya gerileyebilir.)

Kredi kartı limitleri düşürülebilir. (Maaşının 20 bin lira olan birinin 1 milyon lira limitli kredi kartı limiti 80 bin liraya gerileyebilir.)

Kredi kartı faiz oranları artırılabilir.

Kredi kartı faiz oranları artırılabilir.

Kredi kartı almak için kredi notu şartı getirilebilir.

Kredi kartı almak için kredi notu şartı getirilebilir.

Birden fazla kredi kartı olanlara toplamda maaşlarının 4 katı limit verildiği için bazı kartların kapatılması ya da limitin bölüştürülmesi istenebilir.

Birden fazla kredi kartı olanlara toplamda maaşlarının 4 katı limit verildiği için bazı kartların kapatılması ya da limitin bölüştürülmesi istenebilir.

Yüksek limitli harcamalara kısıtlama getirilebilir. (Örneğin ev ya da otomobil alımları devre dışı kalabilir) Lüks tüketime dayalı kredi kartı harcamalarına limit konulabilir.

Yüksek limitli harcamalara kısıtlama getirilebilir. (Örneğin ev ya da otomobil alımları devre dışı kalabilir) Lüks tüketime dayalı kredi kartı harcamalarına limit konulabilir.
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Yasa dışı bahis, kumar gibi harcamaların ödemesinin ya da kazanılan yasadışı gelirin kredi kartlarına yatırılması engellenebilir.

Yasa dışı bahis, kumar gibi harcamaların ödemesinin ya da kazanılan yasadışı gelirin kredi kartlarına yatırılması engellenebilir.

Kredi kartı kullanıcıları bu düzenlemelerden nasıl etkilenecek?

Kredi kartı kullanıcıları bu düzenlemelerden nasıl etkilenecek?

Kredi kartı ile alışveriş yapmak daha zor hale gelebilir.

Kredi kartı borçlarını ödemek daha zor olabilir.

Taksit imkanları azalabilir.

Kredi kartı faizleri artabilir.

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