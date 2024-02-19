Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat! Kredi Kartı Kullanımına Yeni Sınırlamalar Gündemde
Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat! Kredi Kartı Kullanımına Yeni Sınırlamalar Gündemde
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/k...
Merkez Bankası’nın yeni başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon raporu sunumunda kredi kartlarına ilişkin tedbir alınabileceğine dair sinyaller vermesi, kredi kartı kullanıcılarını endişelendirdi.
Peki, kredi kartlarına sınırlama getirilecek mi? Beklenen düzenlemeler neler?
Hürriyet’ten Burak Taşçı, kredi kartlarına getirilmesi muhtemel sınırlamaları yazdı. İşte kredi kartı kullanıcılarını bekleyen yeni sınırlamalardan bazıları…
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Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumunda kredi kartı ve kredilere ilişkin tedbir alınabileceğine dair sinyal vermesi, kredi kartı kullanıcılarını meraklandırdı.
Peki, kredi kartlarına sınırlama getirilecek mi? Beklenen düzenlemeler neler?
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın aktardığına göre, kredi kartlarına getirilmesi beklenen bazı düzenlemeler şunlar:
Taksit uygulaması kaldırılabilir. (Dünya genelinde sadece Türkiye’de kredi kartı borcuna taksit yapılıyor. Diğer tüm ülkelerde kredi kartı borçlarına taksitlendirme gibi avantajlar bulunmuyor.)
Asgari ödeme tutarları artırılabilir.
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Kredi kartı limitleri düşürülebilir. (Maaşının 20 bin lira olan birinin 1 milyon lira limitli kredi kartı limiti 80 bin liraya gerileyebilir.)
Kredi kartı faiz oranları artırılabilir.
Kredi kartı almak için kredi notu şartı getirilebilir.
Birden fazla kredi kartı olanlara toplamda maaşlarının 4 katı limit verildiği için bazı kartların kapatılması ya da limitin bölüştürülmesi istenebilir.
Yüksek limitli harcamalara kısıtlama getirilebilir. (Örneğin ev ya da otomobil alımları devre dışı kalabilir) Lüks tüketime dayalı kredi kartı harcamalarına limit konulabilir.
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Yasa dışı bahis, kumar gibi harcamaların ödemesinin ya da kazanılan yasadışı gelirin kredi kartlarına yatırılması engellenebilir.
Kredi kartı kullanıcıları bu düzenlemelerden nasıl etkilenecek?
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