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Her Şey Yalan Çıktı: Kredi Kartı Borcu İçin Oscarlık “Soyuldum” Senaryosu!

Her Şey Yalan Çıktı: Kredi Kartı Borcu İçin Oscarlık “Soyuldum” Senaryosu!

Antalya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.06.2024 - 15:21

Antalya’da yaşayan Ayşe D., evine maskeli şekilde birinin girdiğini ve kızıyla kendisini tehdit ederek her şeyi çaldığını iddia etmiş ve olay basına böyle yansımıştı. Polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada ise tüm her şeyin yalan olduğu ortaya çıktı. Ayşe D., kocasından gizlice yaptığı kredi kartı borcu için hırsızlık hikayesini uydurmuş.

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ayşe D. isimli kadın, sabah saatlerinde evine maskeli bir kargocunun geldiğini ve kızıyla birlikte kendisini tehdit ederek evi soyduğunu ifade ederek polise başvurmuştu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ayşe D. isimli kadın, sabah saatlerinde evine maskeli bir kargocunun geldiğini ve kızıyla birlikte kendisini tehdit ederek evi soyduğunu ifade ederek polise başvurmuştu.

Genç kadın, evde 1.5 yaşındaki kızıyla birlikteyken kapının çaldığını, kendisini kargocu olarak tanıtan kişinin kapıyı açar açmaz darp etmeye başladığını, başını duvara çarptığını, çocuğunu kaçırmakla tehdit etmesi üzerine altınların yerini söylemek zorunda kaldığını belirmişti.

Genç kadın, evde 1.5 yaşındaki kızıyla birlikteyken kapının çaldığını, kendisini kargocu olarak tanıtan kişinin kapıyı açar açmaz darp etmeye başladığını, başını duvara çarptığını, çocuğunu kaçırmakla tehdit etmesi üzerine altınların yerini söylemek zorunda kaldığını belirmişti.

Ancak olay tamamen yalan çıktı.

Ancak olay tamamen yalan çıktı.

Polisler, olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kameraları incelenirken, kadının tarifine uyan bir kimsenin sokağa ve ikamete girmediği belirledi.

Polisler, olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kameraları incelenirken, kadının tarifine uyan bir kimsenin sokağa ve ikamete girmediği belirledi.

Genç kadın, hastanedeki tedavisinin ardından götürüldüğü emniyette gerçeği itiraf etti. Ayşe D.'nin olayın ciddiyetinin farkına vararak evde söylediklerinin doğru olmadığını, eşinin bilgisi dışında kredi kartı harcaması yaptığını, bunu korktuğu için eşine söyleyemediğini, bu durumu kapatmak için böyle bir yola başvurduğunu söylediği bildirildi.

Genç kadın, hastanedeki tedavisinin ardından götürüldüğü emniyette gerçeği itiraf etti. Ayşe D.'nin olayın ciddiyetinin farkına vararak evde söylediklerinin doğru olmadığını, eşinin bilgisi dışında kredi kartı harcaması yaptığını, bunu korktuğu için eşine söyleyemediğini, bu durumu kapatmak için böyle bir yola başvurduğunu söylediği bildirildi.
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Ayşe D.'nin "soyuldu" dediği evinden görüntüler 👇

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