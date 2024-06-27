Her Şey Yalan Çıktı: Kredi Kartı Borcu İçin Oscarlık “Soyuldum” Senaryosu!

Antalya’da yaşayan Ayşe D., evine maskeli şekilde birinin girdiğini ve kızıyla kendisini tehdit ederek her şeyi çaldığını iddia etmiş ve olay basına böyle yansımıştı. Polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada ise tüm her şeyin yalan olduğu ortaya çıktı. Ayşe D., kocasından gizlice yaptığı kredi kartı borcu için hırsızlık hikayesini uydurmuş.