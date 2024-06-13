Milyonluk Yalı Soygunu: Şüpheliler Böyle Kaçmış
Milyonluk Yalı Soygunu: Şüpheliler Böyle Kaçmış
İstanbul’da Boğaz kenarında bulunan Memduh Paşa Yalısı’nda kasalarda bulunan toplam 130 milyon liralık döviz çalan şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. Yalıda güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Yıldız’ın filmleri aratmayan soygun planı sayesinde paraları çalan şüpheliler soygun sonrasında güvenlik kamerasına yakalanmış.
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Memduh Paşa Yalısı’nda güvenlik görevlisi olarak 1.5 yıldır çalışan Ahmet Yıldız, 9 Haziran’da gece saatlerinde arkadaşı Serdar Canpolat’ı içeriye alarak 4 ayrı kasada tutulan paraları çalarak kayıplara karışmıştı.
Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliyle birlikte toplam gözaltı sayısı 10’a yükseldi.
Öte yandan polisin her yerde aradığı güvenlik görevlisi şüpheli Ahmet Yıldız ve beraberindeki Serdar Canpolat'ın soygun günü güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin içi çaldığı paralarla dolu olduğu değerlendirilen bir çantayı güçlükle taşıdığı ve kaldırımdan yürüdüğü görüldü. Olayın şüphelilerinden Serdar Canpolat'ın ise taksi çevirmeye çalıştığı görüldü.
Soygunda çalınan paranın bir bölümünün ele geçirildiği, geri kalan paraları bulmak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltındaki şüphelilerin yarın adliyeye çıkarılması bekleniyor.
Şüphelilerin soygun sonrası görüntüleri 👇
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