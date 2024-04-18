Silahlı Kuyumcu Soygunu: Gaspettikleri Taksiyle Olay Yerinden Kaçtılar
Silahlı Kuyumcu Soygunu: Gaspettikleri Taksiyle Olay Yerinden Kaçtılar
Giresun’da bir kuyumcuya giren 2 kişi, kuyumcudaki altınları alarak kayıplara karıştı. Hırsızlar olay yerinden gaspettikleri taksiyle kaçarken, kaçış anı kameralara yansıdı.
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Giresun'un Bulancak ilçesindeki bir kuyumcu, silahlı ve maskeli iki kişi tarafından soyuldu. Zanlılar, altınların olduğu çantalarla bindikleri taksiyle olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı taksiyi Şemsettin Mahallesi'nde buldu. Olay öncesi gasbedildiği iddia edilen taksinin şoförünün yaralı olduğunun fark edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.
Soygun sonrası kaçan hırsızların görüntüleri
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