Uyuşturucu Partisi İnternete Sızdı: “Anı Olarak Kalsın” Diye Çekmişler
Uyuşturucu Partisi İnternete Sızdı: “Anı Olarak Kalsın” Diye Çekmişler
Sakarya’da 2’si kadın 5 kişinin bir evde uyuşturucu içerkenki görüntüleri internette yayınlanınca polis ekipleri harekete geçti.
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Sakarya’da bir evin içerisinde kaydedildiği ileri sürülen ve sosyal medyada, emniyet ile valiliğin etiketlenerek paylaşıldığı uyuşturucu ortamı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
‘Anı olarak kalsın’ denilerek kaydedilen görüntülerde; 2’si kadın toplam 5 kişinin aralarında geçen diyalog ve bazıların ise uyuşturucu maddeyi kullandığı anlar yer aldı.
İşte “anı olarak” çekilen uyuşturucu partisinden görüntüler 👇
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