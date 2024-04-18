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Uyuşturucu Partisi İnternete Sızdı: “Anı Olarak Kalsın” Diye Çekmişler

Uyuşturucu Partisi İnternete Sızdı: “Anı Olarak Kalsın” Diye Çekmişler

Sakarya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.04.2024 - 13:28

Sakarya’da 2’si kadın 5 kişinin bir evde uyuşturucu içerkenki görüntüleri internette yayınlanınca polis ekipleri harekete geçti.

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Sakarya’da bir evin içerisinde kaydedildiği ileri sürülen ve sosyal medyada, emniyet ile valiliğin etiketlenerek paylaşıldığı uyuşturucu ortamı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Sakarya’da bir evin içerisinde kaydedildiği ileri sürülen ve sosyal medyada, emniyet ile valiliğin etiketlenerek paylaşıldığı uyuşturucu ortamı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

‘Anı olarak kalsın’ denilerek kaydedilen görüntülerde; 2’si kadın toplam 5 kişinin aralarında geçen diyalog ve bazıların ise uyuşturucu maddeyi kullandığı anlar yer aldı.

‘Anı olarak kalsın’ denilerek kaydedilen görüntülerde; 2’si kadın toplam 5 kişinin aralarında geçen diyalog ve bazıların ise uyuşturucu maddeyi kullandığı anlar yer aldı.

İşte “anı olarak” çekilen uyuşturucu partisinden görüntüler 👇

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