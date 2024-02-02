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Kocasının Kahvesine Madde Atarak Uyuşturucu Bağımlısı Yaptığı Kadın Yaşadığı Felaketi Anlattı!

Kocasının Kahvesine Madde Atarak Uyuşturucu Bağımlısı Yaptığı Kadın Yaşadığı Felaketi Anlattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 11:45

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'Bağımsız Yaşam' derneği adlı kuruluşa ait TikTok hesabından yayınlanan bir videoda, bir kadın kocasının kahvesine madde atarak kendisini bağımlı hale getirdiğini anlattı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@bagimsizyasam...
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"Bağımsız Yaşam" derneği resmi TikTok hesabı üzerinden uyuşturucuya karşı savaşan kişilerin başarı videolarını paylaşıyor.

"Bağımsız Yaşam" derneği resmi TikTok hesabı üzerinden uyuşturucuya karşı savaşan kişilerin başarı videolarını paylaşıyor.

Derneğin TikTok hesabında uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmak için mücadele eden kişilerle bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Derneğin TikTok hesabında uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmak için mücadele eden kişilerle bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Madde bağımlısı kişiler nasıl bağımlı olduklarını, bu süreçte yaşadıklarını ve nasıl bıraktıklarını anlattı. Bunlardan biri de içeriğimize konu olan kadınlardan biriydi.

Madde bağımlısı kişiler nasıl bağımlı olduklarını, bu süreçte yaşadıklarını ve nasıl bıraktıklarını anlattı. Bunlardan biri de içeriğimize konu olan kadınlardan biriydi.

Kocasının madde bağımlısı olduğunu bilmeden evlenen kadın, evliliğinin 25'inci yılında habersizce kahvesine atılan madde ile bu illete bulaştığını anlattı.

Kocasının madde bağımlısı olduğunu bilmeden evlenen kadın, evliliğinin 25'inci yılında habersizce kahvesine atılan madde ile bu illete bulaştığını anlattı.

Eşi ile bu maddeyi içme arzusunda olan adam uzun ısrarlarını, kadını kandırarak gerçekleştirdi. Kadının anlatımına göre bu olay adeta hayatını mahvetti.

Eşi ile bu maddeyi içme arzusunda olan adam uzun ısrarlarını, kadını kandırarak gerçekleştirdi. Kadının anlatımına göre bu olay adeta hayatını mahvetti.
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İş yerinde bir fincan kahveye koyduğu madde ile kadının yoksunluk çekmesine neden olan eşi, uzun süre farklı uyuşturucular ile eşini kandırdı.

İş yerinde bir fincan kahveye koyduğu madde ile kadının yoksunluk çekmesine neden olan eşi, uzun süre farklı uyuşturucular ile eşini kandırdı.

Kadın maddenin verdiği enerjiyi sevdiğinden bahsetse de zamanla onu tüketip bitirdiğini anlattı.

Kadın maddenin verdiği enerjiyi sevdiğinden bahsetse de zamanla onu tüketip bitirdiğini anlattı.

İşte o video👇🏻

Yorumlarda benzer şeyler yaşayanlar da vardı.

Yorumlarda benzer şeyler yaşayanlar da vardı.

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Bozkurt

Abi sizin nasıl arkadaşlık ilişkileriniz oluyor? Empatisini yapmak bile mümkün değil.

Umut

Ben sigaraya bile karşıyken millet uyuşturucu bağımlısı oluyor Allahım bu nasıl dünya