Müvekkiline Uyuşturucu Veren Avukat 'Gökten Düştü' Dedi, Suçu Annesi Üstlendi: 'Yemeğe, Çaya Koyuyorum'

'Her ne kadar alınan raporda kanımda uyuşturucu madde çıkmış ise de bunu kabul etmiyorum' diyen Bayram O.U., 'Uyuşturucu kullanılan ortamda fark etmeden bulunmam sebebiyle bu verinin çıktığı kanaatindeyim. Uyuşturucu madde kullanamadım. Cezaevindeki memur, müvekkilim ile olan görüşümü bizzat izleyip takip etmiştir. Memur, benim çok heyecanlı olduğumu, müvekkilim ile aramızda kağıt alışverişi yaptığımızı ifade etmiştir. İnfaz memurunun görüşümüzü bu kadar dikkatli şekilde izlediği ortadadır. Ancak benim uyuşturucu verdiğime dair, görgüsü yoktur. Müvekkilim H.B.'nin görüşmeye gelmeden araması yapılmış, nitelikli araması yapılmamıştır. 14 aydır işlemediğim suç sebebiyle tutukluyum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraat ve tahliyemi istiyorum' dedi.

Avukat Bayram O.U.'nun uyuşturucuyu verdiği iddia edilen H.B.'de tanık olarak SEGBİS ile dinlendi. Yöneltilen soruları cevaplayan H.B., 'Cezaevinde üstümde uyuşturucu madde ele geçirildiği doğrudur. Uyuşturucu maddenin avukatımla ilgisi yoktur. Olay tarihinde uyuşturucu kasık bölgemdeydi. Görevli memurlar arama yaptılar ama fazla dikkat etmedikleri için bulamadılar' diye konuştu. Mahkeme başkanının, 'Avukat ile görüşmeye giderken neden uyuşturucu ile gittin ve uyuşturucuyu nereden buldun?' sorusuna ise H.B., 'Benim kaldığım koğuş 3 kişilik. Uyuşturucuyu odada bırakmak istemedim, zira odadaki şahıslara güvenmiyorum. Bu sebeple uyuşturucuyu üzerime aldım. Uyuşturucu paketin içinde koğuşun bahçesine düştü. Bu şekilde uyuşturucuyu temin ettim. Avukatım ile görüşme sonrasında koğuşa giderken üstüm arandı, o zaman kasık bölgemdeki uyuşturucu madde ele geçirildi' şeklinde konuştu.