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'Tevhid' Bayrağı Açan Kişiye Yumruk Atmıştı: Ege Akersoy Tahliye Edildi

'Tevhid' Bayrağı Açan Kişiye Yumruk Atmıştı: Ege Akersoy Tahliye Edildi

Saldırı
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.01.2024 - 12:43

İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde 'Tevhid' bayrağı taşıyan İsmail Aydemir ile tartışması sonrası yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy, tahliye edildi.

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İstanbul Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilen 'Filistin'e destek, İsrail'e lanet' mitingine katılan kişilerle 'Tevhid' bayrağı yüzünden tartışan Ege Akersoy hakkında tahliye kararı verildi

İstanbul Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilen 'Filistin'e destek, İsrail'e lanet' mitingine katılan kişilerle 'Tevhid' bayrağı yüzünden tartışan Ege Akersoy hakkında tahliye kararı verildi

KRT'de yer alan bilgiye göre, mahkeme, Akersoy hakkında verilen tahliye kararına gerekçe olarak tutukluluk tedbirinin ölçülü olmadığı ve Akersoy’a yöneltilen “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme” suçuna yönelik eyleminin vasıf değiştirme ihtimali gösterildi.

KRT'de yer alan bilgiye göre, mahkeme, Akersoy hakkında verilen tahliye kararına gerekçe olarak tutukluluk tedbirinin ölçülü olmadığı ve Akersoy’a yöneltilen “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme” suçuna yönelik eyleminin vasıf değiştirme ihtimali gösterildi.

Mahkeme ayrıca Akersoy hakkında yurt dışı yasağı koydu.

Mahkeme ayrıca Akersoy hakkında yurt dışı yasağı koydu.

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