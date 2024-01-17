Vaka Sayısı Artıyor! İki Vakadan Biri Domuz Gribi: Yoğun Bakımlar Dolup Taştı
Vaka Sayısı Artıyor! İki Vakadan Biri Domuz Gribi: Yoğun Bakımlar Dolup Taştı
Yoğun bakımlarda doluluk oranının yüzde 72 ile olduğunu, geçen yıla göre dikkat çeken bir artışın yaşandığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65, servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72, geçen yıla göre bir miktar artış var' dedi.
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Uzmanlar da hastanelerdeki yoğunluğa dikkati çekerek uyarılarını bir kez daha dile getirirken, Prof. Dr. Özgür Enginyurt ise Karadeniz'de vakaların yarısının domuz gribi olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yoğun bakımlardaki son durumu açıkladı. Koca "Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65, servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72, geçen yıla göre bir miktar artış var" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca,"İçinde bulunduğumuz kış aylarında, bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Mevsim şartları nedeniyle beklenen sonuç bu olduğu için endişe edilecek bir durum yok. Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20'ye yakın artış olduğunu söyleyebiliriz. En sık grip yani influenza, sonra RSV ve Kovid görülmektedir" dedi.
"Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65, yani servis yataklarında bir sorunumuz yok'' diyen Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti: ''Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72, yani geçen yıla göre bir miktar artış var. İstanbul'da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83, yani en fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul'daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz."
Prof. Dr. Sema Kultufan Turan da "Şu anda yoğun bakım ihtiyacında bir artış var ama bu karşılanamaz bir tablo değil. İnfluenza ve Kovid-19'u birlikte geçiren hastalarımız var" diyerek uyarılarda bulundu.
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Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt ise Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü vakalarında artış yaşandığını belirtti. Prof. Dr. Özgür Enginyurt, grip vakalarının yarısının H1NI virüsü olduğunu ifade ederek "Bazı birimlerde yüzde 70'lere varan oranlar da" dedi.
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