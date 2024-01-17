Vaka Sayısı Artıyor! İki Vakadan Biri Domuz Gribi: Yoğun Bakımlar Dolup Taştı

Yoğun bakımlarda doluluk oranının yüzde 72 ile olduğunu, geçen yıla göre dikkat çeken bir artışın yaşandığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65, servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72, geçen yıla göre bir miktar artış var' dedi.