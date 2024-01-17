Türkiye Binbaşı Kupan'ın SMA Hastası Minik Kızı Parla İçin Seferber Oldu: Parla Bebek Dubai Yolcusu

Dünyada sadece 8 kişide görülen mutasyonlu SMA Tip 1 hastası olan, Jandarma Binbaşı Ergin Kupan'ın 8 aylık kızları Parla için tüm Türkiye seferber oldu. Parla'nın tedavisi için gereken 2 milyon doların toplanma oranı 2 günde yüzde 100'e ulaştı.