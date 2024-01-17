Türkiye Binbaşı Kupan'ın SMA Hastası Minik Kızı Parla İçin Seferber Oldu: Parla Bebek Dubai Yolcusu
Türkiye Binbaşı Kupan'ın SMA Hastası Minik Kızı Parla İçin Seferber Oldu: Parla Bebek Dubai Yolcusu
Dünyada sadece 8 kişide görülen mutasyonlu SMA Tip 1 hastası olan, Jandarma Binbaşı Ergin Kupan'ın 8 aylık kızları Parla için tüm Türkiye seferber oldu. Parla'nın tedavisi için gereken 2 milyon doların toplanma oranı 2 günde yüzde 100'e ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Minik Parla tedavi için Dubai'ye götürüleceği öğrenilirken, yurt dışında yapılan bu tedavinin bedeli de 1 milyon 820 bin dolar olduğu açıklandı.
İzmir'de görevli Binbaşı Ergin Kupan ve Anaokulu öğretmeni 36 yaşındaki Gülşah Kupan'ın 8 aylık kızı Parla'ya SMA tanısının konulmasının ardından aile kasım ayının sonunda İzmir Valiliği onaylı yardım kampanyası başlattı.
Parla Kupan doğduğunda hiçbir sorun yoktu. Topuk kanından SMA dahil birçok hastalık için test yapıldı ama hiçbir problem bulunamadı. 1.5 aylıkken rutin kontrolde çekilen ultrasonda Parla'nın kas gücünün çok zayıf olduğu belirlendi. Bu andan sonra aile için 4 ay sürecek bir teşhis dönemi başladı. Dizden refleks alamaması, karnından nefes alması, başını tutamayışı, yoğun hareketsizlik gibi tüm klinik bulgular SMA'ya benzetildi.
Ancak bir türlü teşhis konulamıyordu. Çünkü Parla'nın rahatsızlığı SMA hastalarında bile çok nadir görülen mutasyonlu kas hastalığıydı. Nihayet teşhis konan Parla'nın tedavisi için ailece kolları sıvadılar. Ancak Parla, iyileşebilmek için Zolgensma adlı ilacı almak zorunda. Yurtdışında yapılan bu tedavinin bedeli de 1 milyon 820 bin dolar. İzmir'de yaşayan aile valiliğin izniyle bir yardım kampanyası başlattı.
Binbaşı Kupan, SMA Tip 1 kas hastası olan kızı Parla için paylaştığı destek çağrısı videosunda, "Parla, bu kas hastalığıyla dünyada tanı alan 8'inci kişi. 27 yıldır bu vatan toprakları için savaştım.Şimdiki savaşım ise kızım Parla için. Desteklerini bu zamana kadar esirgemeyen ve bundan sonra da destekleyecek herkesten Allah razı olsun" demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aile tarafından yapılan açıklamada, İzmirli baba Ergin Kupan'ın videosunun ardından 24 saat içerisinde tedavi için gerekli olan 2 milyon doların dayanışma ile toplandığı ifade edildi. Geç kalınmış tanı yüzünden vücudu zayıf düştüğü için akciğer enfeksiyonu geçiren Parla bebeğin, tedavisi için yattığı Dokuz Eylül Hastanesi'nden taburcu olunca gen tedavisi için Dubai'ye götürüleceği öğrenildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Umarım iyileşir, geç kalınmış tanıyı koyan doktor bozuntusuna ceza verilecek mi? Tabiki hayır.işi bilmiyorsan milletin canını tehlikeye atmayacaksın!dualarım... Devamını Gör