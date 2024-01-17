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İzmir'de Parfüm Fabrikasında Yangın: Ölü ve Yaralılar Var

İzmir'de Parfüm Fabrikasında Yangın: Ölü ve Yaralılar Var

yangın İşçi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.01.2024 - 11:00

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir parfüm fabrikasında yangın çıktı. Yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. 

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Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındığı öğrenildi.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak'ta faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak'ta faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü.

Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

Fabrikada yapılan kontrollerde iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fabrikada yapılan kontrollerde iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Ayrıca fabrika bahçesindeki hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ayrıca fabrika bahçesindeki hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay yerinden görüntüler:

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