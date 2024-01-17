Yine KYK Yine Asansör Kazası: 10 Öğrenci Asansörde 45 Dakika Mahsur Kaldı

Ordu'da Mehmet Fuad Köprülü KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda içerisinde öğrencilerin bulunduğu sırada arızalanan asansör, 1'inci kat ile zemin kat arasında kaldı. Asansörde kalan 10 öğrenci, 45 dakikalık çalışma sonucu mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı. Sinir krizi geçiren bazı öğrencilere ise sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.