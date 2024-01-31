Cezası ne Oldu? Rapçi Reckol ve Arkadaşları Uyuşturucu Maddeye Özendirme İddiasıyla Gözaltına Alındı!
Cezası ne Oldu? Rapçi Reckol ve Arkadaşları Uyuşturucu Maddeye Özendirme İddiasıyla Gözaltına Alındı!
Yeni nesil rap dünyasının popüler isimlerinden Reckol gerçek adıyla Recep Eker ve beraberindeki Kuty, 13 Killoki ve Ege Boran geçtiğimiz gece gözaltına alındı! İddialara göre uyuşturucuya özendirmek suçundan gözaltına alınan ekibe ceza verildi!
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Ezhel'in 2017 yılında çıkarttığı Müptezhel isimli albümü sonrası Türkçe Rap'te adeta bir devrim yaşandı.
'Sound'u değişen rap sektöründe birbirinden başarılı yeni isimler çıkmaya başladı.
Motive, Uzi, Çakal, Reckol, Güneş, Jefe, Vio, Ben Fero ve daha nicesi, o dönem çıkıp yıldızı parlayan isimler arasında yerini aldı.
Bu yıldızlardan Çakal ve Reckol de kariyerlerine oldukça yüksek bir ivmeyle devam ediyorlar.
Bir süre birlikte devam devam ettikleri kariyerlerine şimdi tekli halde devam eden ikili, listelerin altını üstüne getiriyor.
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Bu ikiliden Reckol'ün başı şimdilerde belada! Grup arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alındı!
İki gece önce gözaltına alınan Reckol, Kuty, 13 Killoki ve Ege Boran'ın aldıkları ceza belli oldu. Grup ev hapsine çarptırıldı.
Reckol ev hapsi cezası aldığını Instagram'da paylaştığı hikaye ile duyurdu.
Ve kötü muamele gördüğünü de belirtti.
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