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Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 'Gri Listeden' Çıkarıldığını Duyurdu: "Başardık"

Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 'Gri Listeden' Çıkarıldığını Duyurdu: "Başardık"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.06.2024 - 10:51 Son Güncelleme: 28.06.2024 - 11:21

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi 3 yıl sonra gri listeden çıkardı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, karara ilişkin X hesabından 'Başardık' mesajı paylaştı.

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Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi 3 yıl sonra gri listeden çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, karara ilişkin X hesabından "Başardık" mesajı paylaştı.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi 3 yıl sonra gri listeden çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, karara ilişkin X hesabından "Başardık" mesajı paylaştı.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), bugün gerçekleşen genel kurul toplantısında Türkiye'yi gri listeden çıkarma kararı aldı. FATF, 2021 yılında Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle gri listeye almıştı.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), bugün gerçekleşen genel kurul toplantısında Türkiye'yi gri listeden çıkarma kararı aldı. FATF, 2021 yılında Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle gri listeye almıştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) araştırmaları, gri listeye alınmanın yabancı bankalar ve yatırımcılarla olan ilişkilerin gerilemesine sebep olduğunu gösteriyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) araştırmaları, gri listeye alınmanın yabancı bankalar ve yatırımcılarla olan ilişkilerin gerilemesine sebep olduğunu gösteriyor.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından "Başardık" paylaşımı yaptı.

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