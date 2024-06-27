Diyanet'in Amerika'daki Villalarını ve Mal Varlığını Duyan Fatih Altaylı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
Diyanet'in Amerika'daki Villalarını ve Mal Varlığını Duyan Fatih Altaylı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
Fatih Altaylı YouTube'da yaptığı programda Diyanet'in Amerika'daki mal varlığını öğrenince sinirlerine haklim olamadı.
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Usta gazeteci Fatih Altaylı, YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.
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Altaylı, kendisine Diyanet İşleri'nin Amerika'da 88 milyon dolarlık mal varlığı olduğu bilgisinin verilmesi üzerine kamera karşısında şok oldu.
Amerika'daki 11 villa ve 2 müstakil evin toplam değerinin 88 milyon dolar olduğunu duyan Altaylı "Diyanet İşleri'nin yakışık almayan bir başkanı var, omu gidiyor oraya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yuh. Ben Diyanet'e haram olsun demekten bıktım ama hakkaten haram olsun" şeklinde tepki verdi.
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