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İş Stresini Alıp Görütecek O Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket İş Stresini Alıp Görütecek O Şarkıyı Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 11:46

Çalışmak kimi zaman oldukça stresli bir hale dönüşebilir... 

Peki ya senin iş stresini alıp götürecek şarkı hangisi? Bu testte söylüyoruz!

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1. Genellikle haftada kaç saat çalışıyorsun?

2. İş yoğunluğunun genel hayatını nasıl etkilediğini düşünüyorsun?

3. İş dışında herhangi bir hobin var mı?

4. Peki ya bir ilişkin var mı?

5. İş dışında da sürekli işi düşünüyor musun?

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6. Arkadaşların ya da ailenle ne sıklıkla vakit geçiriyorsun?

7. Genel olarak hayata nasıl bakıyorsun?

8. Son olarak, dünyaya bir daha gelsem yine bu mesleği seçerdim diyebilir misin?

9. Tom Rosenthal - It's OK (Official Video)

10. Tom Rosenthal - Lights Are On (Official Video)

11. Edith Whiskers (Tom Rosenthal) - Home (Lyrics)

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