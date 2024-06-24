İş Stresini Alıp Görütecek O Şarkıyı Söylüyoruz!
İş Stresini Alıp Görütecek O Şarkıyı Söylüyoruz!
Çalışmak kimi zaman oldukça stresli bir hale dönüşebilir...
Peki ya senin iş stresini alıp götürecek şarkı hangisi? Bu testte söylüyoruz!
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1. Genellikle haftada kaç saat çalışıyorsun?
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2. İş yoğunluğunun genel hayatını nasıl etkilediğini düşünüyorsun?
3. İş dışında herhangi bir hobin var mı?
4. Peki ya bir ilişkin var mı?
5. İş dışında da sürekli işi düşünüyor musun?
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