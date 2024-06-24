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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: “3. Dünya Savaşı Riski Var”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: “3. Dünya Savaşı Riski Var”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
24.06.2024 - 21:04 Son Güncelleme: 24.06.2024 - 21:12

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, HaberTürk’te katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, HaberTürk’te Sena Altan moderatörlüğündeki programda soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, HaberTürk’te Sena Altan moderatörlüğündeki programda soruları yanıtladı.

Programda en çok konuşulan konulardan birisi Hakan Fidan’ın 3. Dünya savaşı hakkındaki açıklamaları oldu.

Programda en çok konuşulan konulardan birisi Hakan Fidan’ın 3. Dünya savaşı hakkındaki açıklamaları oldu.

Hakan Fidan, kendisine sorulan “3. Dünya savaşı riski var mı” sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

Hakan Fidan, kendisine sorulan “3. Dünya savaşı riski var mı” sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

“Dünya 3. Dünya savaşı riskini ciddiye almalı, bu tehdidi ciddiye almalı. Biz bunu ciddiye alıyoruz. Gazze’deki katliam, soykırım insanlığı ortadan ikiye bölen bir soykırım.”

“Dünya 3. Dünya savaşı riskini ciddiye almalı, bu tehdidi ciddiye almalı. Biz bunu ciddiye alıyoruz. Gazze’deki katliam, soykırım insanlığı ortadan ikiye bölen bir soykırım.”
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