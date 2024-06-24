Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: “3. Dünya Savaşı Riski Var”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: “3. Dünya Savaşı Riski Var”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, HaberTürk’te katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, HaberTürk’te Sena Altan moderatörlüğündeki programda soruları yanıtladı.
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Programda en çok konuşulan konulardan birisi Hakan Fidan’ın 3. Dünya savaşı hakkındaki açıklamaları oldu.
Hakan Fidan, kendisine sorulan “3. Dünya savaşı riski var mı” sorusunu şu sözlerle yanıtladı:
“Dünya 3. Dünya savaşı riskini ciddiye almalı, bu tehdidi ciddiye almalı. Biz bunu ciddiye alıyoruz. Gazze’deki katliam, soykırım insanlığı ortadan ikiye bölen bir soykırım.”
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