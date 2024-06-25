Etek, Elbise Giymek Dert Olmasın! Bacakları Birbirine Sürtenler İçin Öneriler
Etek, Elbise Giymek Dert Olmasın! Bacakları Birbirine Sürtenler İçin Öneriler
Yaz mevsimi geldi çattı. Etek, elbise giyerken bacakları birbirine sürten ve pişik sorunu yaşayan takipçilerimiz için birbirinden etkili ve sorun çözücü ürünleri bir araya getirdik. Yazın etek ve elbise giymeyi dert olmaktan çıkartacak olan birbirinden pratik çözümler içerikte.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 25.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaz aylarında i̇ç bacak sürtünmesini ve pişiği nasıl önleyebiliriz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nem emici pudra ve kremler en yakın arkadaşınız olacak.
Biker şort veya korse şortlar elbise ve etek giyerken bacaklarınızın birbirine sürtmesini engelleyecektir.
Sürtünme önleyici jeller, sporcular, özellikle koşucular tarafından sık sık tercih ediliyor.
Pamuklu i̇ç çamaşiri kullanmak ve cildi kuru tutmak da önemli adimlardan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düzgün bir nemlendirici ve anti pişik kremler de pişik sorununu ortadan kaldırmanın kolay bir yolu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın