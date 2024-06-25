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Etek, Elbise Giymek Dert Olmasın! Bacakları Birbirine Sürtenler İçin Öneriler

etiket Etek, Elbise Giymek Dert Olmasın! Bacakları Birbirine Sürtenler İçin Öneriler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 03:25

Yaz mevsimi geldi çattı. Etek, elbise giyerken bacakları birbirine sürten ve pişik sorunu yaşayan takipçilerimiz için birbirinden etkili ve sorun çözücü ürünleri bir araya getirdik. Yazın etek ve elbise giymeyi dert olmaktan çıkartacak olan birbirinden pratik çözümler içerikte.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 25.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Yaz aylarında i̇ç bacak sürtünmesini ve pişiği nasıl önleyebiliriz?

Yaz aylarında i̇ç bacak sürtünmesini ve pişiği nasıl önleyebiliriz?

Yaz mevsimi geldi, sıcak hava dalgaları kendini iyice hissettirmeye başladı. Bu havalarda hem konfor sunan hem de kombinleri yükselten mini etek ve elbiseler sık sık tercih ediliyor. Ama etek ve elbise giyerken iç bacakların birbirine sürtmesi durumu oldukça can sıkıcı. Ancak iç bacakların birbirine sürtmesi sonucu oluşan pişik ve tahriş, rahat bir yaz geçirmemizi engelleyebilir. Peki, bu can sıkıcı durumu nasıl önleyebiliriz? İç bacak sürtünmesi ve pişiğin önüne geçmenizi sağlayacak önerileri aşağıda bulabilirsiniz.

Nem emici pudra ve kremler en yakın arkadaşınız olacak.

Nem emici pudra ve kremler en yakın arkadaşınız olacak.

Nem emici pudralar ve pişik kremleri, cildin kuru kalmasını sağlayarak sürtünmeyi azaltır. Bebek pudrası gibi ürünler bu konuda oldukça etkilidir.

İç bacak sürtünmesi probleminize iyi gelecek bebek pudrasını burada bulabilirsiniz.

Biker şort veya korse şortlar elbise ve etek giyerken bacaklarınızın birbirine sürtmesini engelleyecektir.

Biker şort veya korse şortlar elbise ve etek giyerken bacaklarınızın birbirine sürtmesini engelleyecektir.

Etek, elbise veya şort altına giyeceğiniz ince biker şortlar, cildin birbirine sürtmesini engelleyerek rahat hareket etmenizi sağlar. Sizin için en konforlu birer şortları bir araya getirdik.

Burada bulabilirsiniz.

Sürtünme önleyici jeller, sporcular, özellikle koşucular tarafından sık sık tercih ediliyor.

Sürtünme önleyici jeller, sporcular, özellikle koşucular tarafından sık sık tercih ediliyor.

Sporcuların da kullandığı sürtünme önleyici jeller, iç bacaklarda koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu ürünler, sürtünme kaynaklı tahrişi minimize eder.

Burada bulabilirsiniz.

Stick versiyonu kullananlar tarafından daha pratik bulunmuş. Stick halini burada bulabilirsiniz.

Pamuklu i̇ç çamaşiri kullanmak ve cildi kuru tutmak da önemli adimlardan.

Pamuklu i̇ç çamaşiri kullanmak ve cildi kuru tutmak da önemli adimlardan.

Özellikle sürtünme kaynaklı pişiklerden kaçınmak için, cildinizi kuru tutmanız çok önemli. Giyeceğiniz biker şortların da sentetik malzemeden yapılmamasına özen göstermelisiniz. Pamuk ve nefes alabilen kıyafetler pişik riskini minimuma indirmek için doğru seçim.

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Düzgün bir nemlendirici ve anti pişik kremler de pişik sorununu ortadan kaldırmanın kolay bir yolu.

Düzgün bir nemlendirici ve anti pişik kremler de pişik sorununu ortadan kaldırmanın kolay bir yolu.

Cildinizi düzenli olarak nemlendirici kremlerle beslemek, sürtünmeye karşı direncini artırır. Sağlıklı ve nemli bir cilt, tahrişe karşı daha dayanıklıdır.Kolayca bulabileceğiniz anti pişik kremler, cildinizde koruyucu bir bariyer oluşturarak pişiği önler. Bu kremler, sürtünme ve tahrişi minimize eder.

Cildinizi koruyacak nemlendirici kremi burada, anti pişik kremi burada bulabilirsiniz.

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