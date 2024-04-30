Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Temizliğe Ayıracak Çok Vakti Olmayanların Keşke Daha Önce Bilseydim Diyeceği 12 Yöntem

etiket Temizliğe Ayıracak Çok Vakti Olmayanların Keşke Daha Önce Bilseydim Diyeceği 12 Yöntem

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 12:47

Bu içeriğimizde, sizlere ev temizliğini kolaylaştıracak ve zaman tasarrufu sağlayacak 12 pratik çözüm önerisini sunuyoruz. Bu öneriler sayesinde, temizlik sürecinizi daha verimli ve hızlı bir hale getirebilirsiniz. Her biri kendi alanında oldukça etkili olan bu 12 pratik öneriyi içeriğimizde bulabilirsiniz. 

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 29.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Banyoyu uzun süre temiz tutup, kötü kokulara engel olan tuvalet jelleri ile başlayalım.

1. Banyoyu uzun süre temiz tutup, kötü kokulara engel olan tuvalet jelleri ile başlayalım.

Tuvalet temizliğine önem veriyor fakat yeteri kadar zaman ayıramıyorsanız tek yapmanız gereken temizlik sonrası bu tuvalet jellerinden kullanmak. 

Linki burada.

Amazon

2. "Angry Mom" Mikrodalga Temizleyici

2. "Angry Mom" Mikrodalga Temizleyici

Mikrodalga, mutfakta temizlik yaparken en çok vakit alan yerlerden biri. Angry Mom mikrodalga temizleyici ile mikrodalganızı 5 dakika içinde temizleyebilirsiniz. Hem de hiçbir kimyasala ihtiyaç duymadan, sadece sirkeli suyla.

Burada.

Amazon

3. 60 Adet Kahve Makinesi Temizleme Tableti

3. 60 Adet Kahve Makinesi Temizleme Tableti

Tam otomatik ve yarı otomatik makineler için uygun olan kahve makinesi temizleme tabletleri, aşındırıcı ve toksik olmayan içeriği sayesinde kahve makinenizi temizlerken aşındırmaz. 

Burada.

Amazon

4. Domol Fırın ve Izgara Temizleyici Köpük, 500 ml

4. Domol Fırın ve Izgara Temizleyici Köpük, 500 ml

Fırın tellerini ve fırını temizlemek zor geliyorsa, bu spreyi alın ve zahmetsiz temizliğin tadını çıkarın. Spreyi sıktıktan sonra söktüğü yağ ve yemek kalıntılarına inanamayacaksınız.

'Gerçekten ilk kullandığım zamandan beri etkisini net bir şekilde gördüğüm bir temizleyici. Her detaylı temizlikte fırını bununla temizleyip, yepyeni bir hale getiriyorum. Çok memnunum.'

Burada.

Amazon

5. IKEA Medelvag Şişe Kavanoz Bulaşık Temizleme Fırçası

5. IKEA Medelvag Şişe Kavanoz Bulaşık Temizleme Fırçası

Termoslarınızın dibini kolaylıkla temizlemeyi sağlayan şişe temizleme fırçası, en ince şişelerin içini bile kolaylıkla temizleyebilir. Yağdanlık, termos gibi süngerle temizlenemeyen bulaşıklarınızda harika iş çıkaracak.

Burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Pink Stuff - Mucizevi Temizleyici Macun

6. Pink Stuff - Mucizevi Temizleyici Macun

Kolayca uygulanan, tüm kirleri ve lekeleri söküp atan ve temizlik yaparken geçireceğiniz zamanı yarıya indirecek bir ürün önerisi ile geldik. Pink Stuff'ı duymayan kalmamıştır; banyo, tuvalet, mutfak temizliğinde ve evin her yerinde kullanabilirsiniz. 

Burada.

Amazon

7. Fairy Bulaşık Makinesi Temizleyici

7. Fairy Bulaşık Makinesi Temizleyici

3'ü 1 arada özellik sunan bu limon kokulu bulaşık makinesi temizleyici, bulaşık makinenizde hem hijyenik temizlik sağlar hem de kireci temizler ve kötü kokuları giderir. Güçlü ve derinlemesine bir temizlik sunan ürün, tek kullanımlık olup bulaşık makinenizdeki kötü kokuları ve yağ kalıntılarını etkili bir şekilde ortadan kaldırır.

Burada.

Amazon

8. QBBQAAQTT - 8 Başlıklı Elektrikli Temizlik Fırçası

8. QBBQAAQTT - 8 Başlıklı Elektrikli Temizlik Fırçası

Ev temizliği yaparken eğilip kalkmak zor geliyorsa, bu elektrikli döner yıkayıcı işinizi kolaylaştırabilir ve daha hızlı bir temizlik sağlayabilir. 8 farklı temizleme fırçası başlığıyla ve ayarlanabilir uzun sapı sayesinde farklı yüzeylere rahatlıkla erişebilirsiniz. Su geçirmez özelliğiyle de güvenle kullanabilirsiniz. Hızlı şarj olabilen güçlü pil, 90 dakikaya kadar kesintisiz temizlik sağlar.

Burada.

Amazon

9. Derz Temizleyici

9. Derz Temizleyici

Doğal bor ve limon asidi içeren Cleenest Derz Temizleyici, derzlerde birikmiş tüm kir ve lekeleri kolayca temizler. Uygulama sırasında sağlığınıza zararlı zehirli gazlar yaymaz ve yüzeylerde leke bırakmaz.

Kısa sürede etkili derz temizliği sağlayan ürün burada.

Amazon

10. SSKHE Jaluzi Temizleyici Fırça Seti

10. SSKHE Jaluzi Temizleyici Fırça Seti

Üzerinde tekrar kullanılabilen ve yıkanabilen mikrofiber bezleri bulunan jaluzi temizleyici fırça, klima girişleri ve jaluzi perdeleri kolaylıkla temizlemenizi sağlayacak.

Burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Generic - Sert Su Lekesi Çıkarıcı Banyo İçi

11. Generic - Sert Su Lekesi Çıkarıcı Banyo İçi

Banyo Kireç Çözücü, sert su lekeleri, kirler, pas, bakır tortusu ve sabun köpüğü lekelerini kolayca çıkarmak için harika bir yardımcı. Çeşitli ev eşyalarında etkili olan bu profesyonel temizleyici, paslanmaz çelik, seramik, sır, cam ve plastik yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Ürünü burada bulabilirsiniz.

Amazon

12. Helvet - Ocak Koruyucu Mat

12. Helvet - Ocak Koruyucu Mat

Toksik olmayan, yanmayan ve yapışmayan malzemeden üretilen ocak koruyucu matlar, yemek yaparken ocağa dökülenleri her seferinde temizlemekten yorulanlar için ideal. Matları kaldırıp tek seferde hepsini temizleyerek ocak temizliğini kısaltabilirsiniz. Burada.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın