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Gelir Gelmez Kullanmak İçin Sabırsızlanacağınız 11 Teknolojik Ürün

etiket Gelir Gelmez Kullanmak İçin Sabırsızlanacağınız 11 Teknolojik Ürün

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 22:34

Kahve ısıtıcı, mouse hareket ettirici, led lamba, mini waffle makinesi, şarj istasyonu gibi kullanınca iyi ki icat edilmiş dedirten birkaç ürünü sizler için derledik. Hayatınızı kolaylaştıracak, zaman tasarrufuna katkıda bulunacak 11 kullanışlı elektronik için içeriği yukarı kaydırın!

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 28.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Dash - Mini Waffle Makinesi

1. Dash - Mini Waffle Makinesi

Dash Mini Waffle Bowl Maker, evde mini waffle'lar yapmak için mükemmel bir araç. Çeşitli malzemelerle kullanılabilen ve hızlı bir şekilde ısınan cihaz, kompakt tasarımı ile küçük mutfaklarda ve seyahatlerde de kolaylıkla kullanılabilir.

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2. Mistaha- Led Mantar Gece Lambası

2. Mistaha- Led Mantar Gece Lambası

Yerden tasarruf sağlayan, gündüz otomatik kapanıp gece de otomatik olarak açılan gece lambası, nilüfer ve mantarlı sevimli tasarımı ile odanıza hoş bir dokunuş ekleyecek.

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3. HUIOP Banyo Telefon Tutacağı

3. HUIOP Banyo Telefon Tutacağı

Duşta dizi izlemek isteyenler buraya! Artık bunu mümkün kılan bir telefon tutucu var... Buğu önleyici penceresi sayesinde ekranı daima net görmenizi sağlayan telefon tutucu, dokunmatik özelliği ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Güçlü yapışkanı ile duşunuza kolaylıkla yapışır.

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4. Vobaga Elektrikli Kahve Fincanı Isıtıcı

4. Vobaga Elektrikli Kahve Fincanı Isıtıcı

Kahvenizi daima istediğiniz sıcaklıkta tutacak olan elektrikli ısıtıcı, otomatik kapanma özelliği ve akıllı güvenlik sistemi ile kolay kullanım sağlıyor. Taşınabilir tasarımı ve pratik temizliği ile hediye etmek için de iyi bir seçenektir.

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5. Qi Kablosuz Şarj Cihazı 3'si 1 Arada

5. Qi Kablosuz Şarj Cihazı 3'si 1 Arada

Telefonunuzu, kulaklığınızı ve saatinizi kablolarla uğraşmadan kolaylıkla şarj etmek ister misiniz? Qi marka çoklu şarj istasyonu ile pratik şekilde tüm teknolojik eşyalarınızı aynı anda şarj edebilirsiniz. Göz koruma lambası ve katlanabilir tasarımı ile seyahat için de çok uygun olan şarj istasyonu burada.

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6. Top Life - 15000K Aydınlatıcı Işık

6. Top Life - 15000K Aydınlatıcı Işık

Kapalı alanlarda veya ışıksız bir ortamda çalışıyorsanız, modunuzun düşmesi çok olası. İskandinav ülkeleri gibi karanlık havalarda sıklıkla kullanılan moral yükseltici ışıklara şans verebilirsiniz. 15,000 lux ışık veren tedavi lambası ayarlanabilir ve taşınabilir özellikte. 

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7. VAYDEER Ultra Slim Mouse Jiggler

7. VAYDEER Ultra Slim Mouse Jiggler

Evden çalışanların çok seveceği mouse hareket ettirici, sürekli online kalmanız gereken çevrimiçi platformlarda hayat kurtarıcı olacak. Bilgisayarınızın uyku moduna geçmesini engelleyen ve tüm bunları yaparken sessiz çalışan mouse oynatıcı burada.

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8. Saywin Renkli Retro Bluetooth Klavye

8. Saywin Renkli Retro Bluetooth Klavye

Nostaljik daktilo tuşları ile retro bir havaya sahip olan klavye, telefonunuza, tabletinize ve bilgisayarınıza kolaylıkla bağlanabilir. Renkli tuşları ile aşırı sevimli görünen klavye burada.

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9. TOZO T10 Bluetooth 5.3 kablosuz kulaklık

9. TOZO T10 Bluetooth 5.3 kablosuz kulaklık

Su ve toz geçirmez özellikteki kulaklık, yumuşak orta tonlar ve net tizler ile sizi büyüleyecek. Tek adımda eşleştirme ile kullanım kolaylığı sağlayan Tozo T10, kullanan herkesin favorisi olmuş. 

Burada.

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10. SwitchBot Smart Switch Toggle

10. SwitchBot Smart Switch Toggle

Yerinizden kalkmadan, ışıkları, perdeleri, kahve makinesini açıp kapatabilmek harika olmaz mıydı? Telefonunuzla entegre edebileceğiniz, Alexa, Siri veya Google Asistan ile kullanabileceğiniz bluetooth switch tuşu kolaylıkla kurulup kullanılabiliyor. Pil ömrü yaklaşık 600 gün dayanıyor. 

Burada bulabilirsiniz.

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11. RENPHO Derin Doku Kas Masaj Tabancası

11. RENPHO Derin Doku Kas Masaj Tabancası

Kronik boyun ve sırt ağrısı problemlerinden muzdaripseniz, uzun süre masa başı çalışıyorsanız bu ürün tam size göre! Kullanan herkesin bayıldığı, sırt ve boyun ağrılarınıza son verecek bu masaj aletini çok seveceksiniz. 5 farklı hız seçeneği ve 5 farklı masaj başlığı ile kas ağrısı yaşadığınız her yere kullanabilirsiniz.

Burada.

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