Gelir Gelmez Kullanmak İçin Sabırsızlanacağınız 11 Teknolojik Ürün

Telefonunuzu, kulaklığınızı ve saatinizi kablolarla uğraşmadan kolaylıkla şarj etmek ister misiniz? Qi marka çoklu şarj istasyonu ile pratik şekilde tüm teknolojik eşyalarınızı aynı anda şarj edebilirsiniz. Göz koruma lambası ve katlanabilir tasarımı ile seyahat için de çok uygun olan şarj istasyonu burada.