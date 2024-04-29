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Sıcak Havalarda Üzerinizde Yokmuş Gibi Duracak Pijama İstiyorsanız Sizi Buraya Alalım!

etiket Sıcak Havalarda Üzerinizde Yokmuş Gibi Duracak Pijama İstiyorsanız Sizi Buraya Alalım!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 10:01

Pamuklu, viskonlu, kısa kollu, şortlu, kaprili birçok modeli bir araya topladık! Pijama takımı almak istiyor fakat karar veremiyorsanız, içerikteki pijamalara göz atabilirsiniz. Penti, Koton, Suwen, Penye Mood gibi markaların en iyi yazlık pijamalarını içerikte bulabilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 28.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Penti Smile Gri Şortlu Pijama Takımı

1. Penti Smile Gri Şortlu Pijama Takımı

Bu ürün, kullanılan pamuğun yumuşak dokusuyla öne çıkar. Rahat kesimi ve dokusuyla gece boyunca konfor sağlar. Canlı renkleri ve eğlenceli tasarımıyla ruh halinizi yansıtırken, şıklığından da ödün vermez.

'Çok güzel ürün, Penti kalitesi anlaşılıyor.'

Burada.

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2. Penti Kind Heart Gri Kapri Pijama Takımı

2. Penti Kind Heart Gri Kapri Pijama Takımı

Bu set, %100 sürdürülebilir pamuk kullanılarak üretilmiş olup, konforlu ve rahat bir deneyim sunar. Kapri seven okurlarımız için özel olarak seçtiğimiz pijama seti XS-L beden seçeneklerine sahip.

'Çok kaliteli ancak kalıbı biraz büyük yine de beğendim ben bol seviyorum.'

Burada.

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3. Penti For You Gömlek Şortlu Çok Renkli Pijama Takımı

3. Penti For You Gömlek Şortlu Çok Renkli Pijama Takımı

Gece boyunca konforlu bir uyku sağlayan rahat kesimi ve dokusuyla dikkat çeken bu ürün, ev içinde rahatlıkla kullanılabilir. Zarif tasarımı sayesinde hem şık görünmenizi hem de rahat hissetmenizi sağlar. XS'den 2XL'e kadar olan beden seçenekleriyle herkesin tercihine uygun.Burada.

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4. Koton Pijama Üstü Bisiklet Yaka

4. Koton Pijama Üstü Bisiklet Yaka

Ev konforunuz için ideal olan bu bisiklet yaka, kısa kollu pijama setini keşfedin! Şıklığıyla evinize renk katacak olan bu set, sadece 229 TL.

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5. Suwen Nova Maskülen Şort Takımı

5. Suwen Nova Maskülen Şort Takımı

Ana kumaşında %95 viskon ve %5 elastan bulunan, aşırı rahat ve kaliteli kumaşı ile kullanıcıların favorisi olmuş bu pijama takımı, şu anda %11 indirimle sadece 799 TL.

'Görseldeki gibi çok beğendim. Kargom sorunsuz ve çabuk elime ulaştı. Teşekkürler.'Burada.

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6. Merry See Saten Pijama Takım

6. Merry See Saten Pijama Takım

Saten pijamaların mutulukla bir ilgisi olmalı.. Yumuşacık hissiyatı, trende uygun rengi ve kaliteli dikişleri ile favori pijamanız olacak ürünün fiyatı sadece 199 TL.

'Ürün kısa zamanda görselle aynı şekilde elime ulaştı, sateninin kalitesi de güzel tavsiye ederim.'

Burada.

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7. Koton Şortlu Pijama Takımı Baskılı Kısa Kollu

7. Koton Şortlu Pijama Takımı Baskılı Kısa Kollu

Eğlenceli baskıları ile ev halinizi bile şık ve trend hale getirecek pijama takımı, yaz mevsimi yaklaşırken harika bir seçim olabilir. Koton markasının pijama takımı sadece 429 TL.

Burada.

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8. Koton Şortlu Pijama Takımı Leopar Desenli Bisiklet Yaka Kısa Kollu

8. Koton Şortlu Pijama Takımı Leopar Desenli Bisiklet Yaka Kısa Kollu

Sıcak havalar için ideal olan, evdeki rahatlığınızı ve şıklığınızı arttıracak olan pijama seti, trend leopar deseni ile hem rahat hem de göz alıcı bir seçenek.

Burada.

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9. Penti Pembe Elbise - Powerpuff Girls Koleksiyonu

9. Penti Pembe Elbise - Powerpuff Girls Koleksiyonu

Powerpuff Girls sevenler buraya! %100 pamuk içeriği ile tüm gece konforla uyumanızı sağlayacak gecelik, yaz mevsiminde rahatlıkla kullanılabilir.

 'Bu fiyata alınabilecek en tatlı gecelik. 2 adet aldım yumuşacık ve çok tatlı..'

Burada.

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10. Koton Şortlu Pijama Takımı Kısa Kollu Bisiklet Yaka Baskılı

10. Koton Şortlu Pijama Takımı Kısa Kollu Bisiklet Yaka Baskılı

Donut sevmeyen var mı? Donut baskılı kısa kollu bisiklet yaka şortlu pijama takımı pamuklu kumaşı ile yaz boyu sizi rahat ettirecek. Fiyatı sadece 479 TL.

'Çok güzel, rengine duruşuna bayıldım . 1.65 boy 60 kg M beden çok güzel oldu'

Burada.

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11. Penye Mood Lux Mood Şort Takım

11. Penye Mood Lux Mood Şort Takım

Bu set, zamansız desenleri ve ultra yumuşak dokusuyla gardırobunuza yeni bir soluk getirecek. %94 viskon kumaştan yapılmış olması, konforunuzu en üst seviyeye çıkaracak ve sizi çok mutlu edecek.

Burada.

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12. Nisanca Kaşkorse Yazlık Şortlu Askılı Kadın Pijama Takımı

12. Nisanca Kaşkorse Yazlık Şortlu Askılı Kadın Pijama Takımı

Terletmeyen kaşkorse kumaşı ile yaz boyu rahat edeceksiniz! Kullanan herkesten tam puan almış olan bu pijamanın fiyatı sadece 239 TL.

Burada.

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