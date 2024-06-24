Sendromsuz Pazartesi: Sabah İşe Giderken Enerji Bulmanı Sağlayacak 12 Şarkı
Sendromsuz Pazartesi: Sabah İşe Giderken Enerji Bulmanı Sağlayacak 12 Şarkı
Pazartesi günleri, haftanın başlangıcı olmalarıyla birlikte, birçoğumuz için enerji dolu olmayabilir. Ancak müzik, sabah işe giderken bu enerjiyi sağlayabilecek en güçlü araçlardan biridir. Doğru şarkılar seçildiğinde, pazartesi sendromunu unutup günün ilk ışıklarında bile enerjik olmak mümkün hale gelir. İşte size, sendromsuz bir Pazartesi sabahı için güne enerjiyle başlamanı sağlayacak 12 şarkı.
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1. Billie Eilish - bad guy (Official Music Video)
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2. Sertab Erener - Kumsalda
3. Tan Taşçı - Cumartesi (#SözMüzikTanTaşçı - Canlı Performans)
4. Yaşar - Kuşlar (JoyTurk Akustik)
5. INNA - Yalla | Official Music Video
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6. Mr. Belt & Wezol - It's Not Right (But It's Okay)
7. Hadise - Düm Tek Tek (Düm Tek Tek)
8. Kenan Doğulu - Şans Meleğim (Official Video) #ŞansMeleğim
9. Katy Perry - Chained To The Rhythm (Official) ft. Skip Marley
10. Selena Gomez - Come & Get It
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11. Atiye - Salla (Official Music Video)
12. Hepsi - Yalan (Official Video)
Peki, sen işe giderken hangi şarkıyı dinleyip enerji buluyorsun? Yorumda bizimle paylaş👇
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