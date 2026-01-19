Efsane Geri Dönüyor: “Bir Fikrin mi Var?” TRT Genç'te Başlıyor!

Türkiye’nin girişimcilik ekran klasiği 'Bir Fikrin mi Var?', 19. yılında Türkiye’nin yeni gençlik kanalı TRT Genç’te start alıyor! Alp Kırşan’ın enerjik sunumu ve alanında zirve yapmış jüri üyeleriyle bu sezon, genç girişimciler hayallerine her zamankinden daha yakın.

Türkiye’nin girişimcilik yarışması ve markası 'Bir Fikrin mi Var?', yıllardır yüzlerce hayali gerçeğe dönüştürdü. Köklü geçmişini gençliğin dinamizmiyle birleştiren program, yayın hayatına başlayan TRT Genç ekranlarında, '10-17 Yaş Arası Gençlerimize Özel Sezonu' ile yeni bir dönemi başlatıyor.