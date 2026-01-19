onedio
Efsane Geri Dönüyor: “Bir Fikrin mi Var?” TRT Genç'te Başlıyor!

19.01.2026 - 19:46

Türkiye’nin girişimcilik ekran klasiği 'Bir Fikrin mi Var?', 19. yılında Türkiye’nin yeni gençlik kanalı TRT Genç’te start alıyor! Alp Kırşan’ın enerjik sunumu ve alanında zirve yapmış jüri üyeleriyle bu sezon, genç girişimciler hayallerine her zamankinden daha yakın.

Türkiye’nin girişimcilik yarışması ve markası 'Bir Fikrin mi Var?', yıllardır yüzlerce hayali gerçeğe dönüştürdü. Köklü geçmişini gençliğin dinamizmiyle birleştiren program, yayın hayatına başlayan TRT Genç ekranlarında, '10-17 Yaş Arası Gençlerimize Özel Sezonu' ile yeni bir dönemi başlatıyor.

İş Hayatının Kendi Alanlarında Devleri Bu Koltuklarda Genç girişimcilerin kaderini belirleyecek ve onlara rehberlik edecek jüri kadrosu yine her sezon gibi çok özel;

  • Global girişimcilik dünyasının yıldız ismi Baybars Altuntaş,

  • Sanayi ve Dış ticaretin duayen iş insanı Zuhal Mansfield,

  • Eğitim sektörünün vizyoner lideri Ümit Kalko,

  • Ve Türkiye’de melek yatırımcılığın mimarı, programın yaratıcısı Fuat Sami.

Bu dev kadro, Alp Kırşan’ın sunumuyla gerçekleşecek büyük mücadelede, gençlerin projelerini sadece değerlendirmekle kalmayacak; tecrübeleri ve sermayeleriyle onlara ortak olacak.

'Gelecek Bu Ekranda Şekilleniyor' Çekimleri İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesinde gerçekleşen ve çok değerli destekçilerin katkılarıyla tam bir girişimcilik şölenine dönüşecek programda; teknolojiden sosyal girişime kadar dünyayı değiştirecek fikirler yarışacak. 'Bir Fikrin mi Var?', Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlere 'Sıra Sende!' demek için geri dönüyor.

Heyecan, rekabet ve büyük yatırımlar için ekran başına!

Kanal: TRT Genç Yayın Günü: Her Pazartesi Yayın Saati: 21:45

