East Coast'u Sallayan Biggie Hitleri
Biggie Smalls yani The Notorious B.I.G., hip-hop tarihinin en iddialı figürlerinden biri. Flow dediğimiz şeyin sözlükteki karşılığı neredeyse onun sesiyle yazılabilirdi. Brooklyn’in ruhunu her bir satırına işleyen Biggie, hem sokağın hikayesini anlattı hem de rap oyununu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Hazırsan, East Coast’u yerinden oynatan Biggie hitlerine birlikte bakalım!
1. Juicy
2. Big Poppa
3. Hypnotize
4. Mo Money Mo Problem
5. Warning
6. Gimme the Loot
7. Who Shot Ya?
8. Ten Crack Commandments
9. Kick in the Door
10. Machine Gun Funk
11. Dead Wrong (feat. Eminem)
