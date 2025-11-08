onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
East Coast'u Sallayan Biggie Hitleri

etiket East Coast'u Sallayan Biggie Hitleri

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
08.11.2025 - 12:01

Biggie Smalls yani The Notorious B.I.G., hip-hop tarihinin en iddialı figürlerinden biri. Flow dediğimiz şeyin sözlükteki karşılığı neredeyse onun sesiyle yazılabilirdi. Brooklyn’in ruhunu her bir satırına işleyen Biggie, hem sokağın hikayesini anlattı hem de rap oyununu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Hazırsan, East Coast’u yerinden oynatan Biggie hitlerine birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Juicy

2. Big Poppa

3. Hypnotize

4. Mo Money Mo Problem

5. Warning

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Gimme the Loot

7. Who Shot Ya?

8. Ten Crack Commandments

9. Kick in the Door

10. Machine Gun Funk

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Dead Wrong (feat. Eminem)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın