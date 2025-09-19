onedio
Duyguların Peşinden: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta İlhan Şeşen

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.09.2025 - 17:03

Bu hafta, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biriyle, İlhan Şeşen ile karşınızdayız. Müzik kariyerine yıllar önce adım atan ve sayısız hit şarkıya imza atan Şeşen, sadece sesinin değil, yazdığı şarkılarla da adından söz ettirdi.

Hazırsanız, duyguların peşinden gittiği o unutulmaz yolculuğa çıkıyoruz!

İlhan Şeşen, 18 Haziran 1948’de Manisa'da dünyaya geldi.

Babası Mehmet Fuat Bey, annesi ise Fatma Nesime Hanım…Müzik kariyerine 1968’de adım atan Şeşen, dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak kendini keşfetti. Aynı yıl gitar çalmayı öğrenip, müziği hayatının merkezine koydu.

1971’de ise "Kavga" adlı 45’liğiyle müzik dünyasına resmen giriş yaptı!

Ve işte o an, müzikseverlerin hayatına bomba gibi bir giriş yaptı!

Özel hayatına gelirsek, 1974’te Arzu Şeşen ile evlenen İlhan Şeşen, 1996'da boşandı.

Çiftin Melis ve Fuat adında iki çocuğu oldu.

Şeşen, 1994 yılında müzik dünyasında solo kariyerine adım atarak, "Aşk Haklı" albümünü piyasaya sürdü.

Ama bu sadece başlangıçtı!  TRT'de 'Gençler Haklı' programının sunuculuğunu üstlendi ve 1995’te de bir özel kanalda 'Arka Pencere'yi başlattı. Hem müzik hem de televizyon dünyasında büyük bir çıkış yakaladı!

Ama Şeşen’in yetenekleri yalnızca müzikle sınırlı değildi!

Levent Kırca'dan tam 10 yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Sonra bir de Ferhan Şensoy’dan iki yıl daha eğitim alarak, kendini sahneye hazırladı. Zaten bir röportajında da, 'Levent Kırca üniversitem, Ferhan Şensoy master'ım oldu' diyerek, bu iki ismin kendisindeki yerini en güzel şekilde anlatmıştı!

Müzikal yolculuğuna 2001’de "Neler Oluyor Bize" albümüyle devam etti.

2005’te ise 4. albümü "Aşk Yalan"ı dinleyicileriyle buluşturdu.

İlhan Şeşen, sadece Türkiye'nin en önemli şarkıcılarından biri olmakla kalmadı.

Sadece şarkı yazmakla yetinmeyen Şeşen, 2017’de Sunay Akın ile birlikte "Aşk Şarkıları ve Öyküler" adlı bir gösteride sahne alarak, müziğin ve hikayenin birleştiği bir deneyim sundu.

2019’da ise "Hayatım Hikaye" adlı kitabını yayımlayarak, müzik kariyerinin dışında da edebiyatla uğraşmaya başladı.

Ne yazık ki, Aralık 2023'te akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. Ve 26 Mayıs 2025'te, tedavi gördüğü İstanbul'da 76 yaşında hayatını kaybetti.

Onun vefatının ardından, 27 Mayıs 2025'te Caddebostan Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi, ardından Şakirin Camii’de cenaze namazı kılındı ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

İlhan Şeşen, hem müziğiyle hem de yazdığı şarkılarla Türk sanat müziği tarihine damgasını vurdu

