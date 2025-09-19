Duyguların Peşinden: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta İlhan Şeşen
Bu hafta, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biriyle, İlhan Şeşen ile karşınızdayız. Müzik kariyerine yıllar önce adım atan ve sayısız hit şarkıya imza atan Şeşen, sadece sesinin değil, yazdığı şarkılarla da adından söz ettirdi.
Hazırsanız, duyguların peşinden gittiği o unutulmaz yolculuğa çıkıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlhan Şeşen, 18 Haziran 1948’de Manisa'da dünyaya geldi.
1971’de ise "Kavga" adlı 45’liğiyle müzik dünyasına resmen giriş yaptı!
Ve işte o an, müzikseverlerin hayatına bomba gibi bir giriş yaptı!
Özel hayatına gelirsek, 1974’te Arzu Şeşen ile evlenen İlhan Şeşen, 1996'da boşandı.
Şeşen, 1994 yılında müzik dünyasında solo kariyerine adım atarak, "Aşk Haklı" albümünü piyasaya sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ama Şeşen’in yetenekleri yalnızca müzikle sınırlı değildi!
Müzikal yolculuğuna 2001’de "Neler Oluyor Bize" albümüyle devam etti.
2005’te ise 4. albümü "Aşk Yalan"ı dinleyicileriyle buluşturdu.
İlhan Şeşen, sadece Türkiye'nin en önemli şarkıcılarından biri olmakla kalmadı.
Sadece şarkı yazmakla yetinmeyen Şeşen, 2017’de Sunay Akın ile birlikte "Aşk Şarkıları ve Öyküler" adlı bir gösteride sahne alarak, müziğin ve hikayenin birleştiği bir deneyim sundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2019’da ise "Hayatım Hikaye" adlı kitabını yayımlayarak, müzik kariyerinin dışında da edebiyatla uğraşmaya başladı.
İlhan Şeşen, hem müziğiyle hem de yazdığı şarkılarla Türk sanat müziği tarihine damgasını vurdu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın