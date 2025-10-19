onedio
Duvar Saati Tiktak Yaparken Ritmine Eşlik Edecek Parçalar

Aslı Uysal
19.10.2025 - 18:20

Bazen hayatta zaman o kadar yavaşlar ki, saatin tiktak sesini bile duyar hale geliriz. Sanki kafamızın içindeki düşünceler saatin tiktak sesiyle buluşur ve ortaya bambaşka bir atmosfer çıkar. O anlarda size eşlik edecek birbirinden harika şarkılar için listeye göz atın!

1. Time

2. Clocks

3. Intro

4. Feels Like We Only Go Backwards

5. Everything In It's Right Place

6. Way Down We Go

7. Teardrop

8. When the Party's Over

9. Washing Machine Heart

10. Riders on the Storm

