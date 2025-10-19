Duvar Saati Tiktak Yaparken Ritmine Eşlik Edecek Parçalar
Bazen hayatta zaman o kadar yavaşlar ki, saatin tiktak sesini bile duyar hale geliriz. Sanki kafamızın içindeki düşünceler saatin tiktak sesiyle buluşur ve ortaya bambaşka bir atmosfer çıkar. O anlarda size eşlik edecek birbirinden harika şarkılar için listeye göz atın!
1. Time
2. Clocks
3. Intro
4. Feels Like We Only Go Backwards
5. Everything In It's Right Place
6. Way Down We Go
7. Teardrop
8. When the Party's Over
9. Washing Machine Heart
10. Riders on the Storm
