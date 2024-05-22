Duş Alışkanlıklarına Göre Karakterini Analiz Ediyoruz!
Duş Alışkanlıklarına Göre Karakterini Analiz Ediyoruz!
Farklı alışkanlıklarımız, kişiliğimizi hemen ele verir. Senin alışkanlıklarını inceleyerek karakter analizi yapacağız.
Elbette bu analiz duş alışkanlıklarına göre olacak!
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1. Başlıyoruz! Duşta ne kadar vakit geçirirsin?
2. Günün hangi saatlerinde duş almayı tercih ediyorsun?
3. Duş alırken bunlardan hangisini sıklıkla yapıyorsun diye sorsak?
4. Hımm, devam edelim. Duştayken kullandığın hijyen ürünlerini neye göre satın alıyorsun?
5. Duş aldığın suyun sıcaklığı nasıldır?
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