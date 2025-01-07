Senin Cildine İyi Gelecek Besin Bu Testin Sonunda!
Senin Cildine İyi Gelecek Besin Bu Testin Sonunda!
Cildine iyi bakmak yetmez! Aynı zamanda beslenme düzenine dikkat etmek de cilt sağlığı için oldukça önemlidir. Peki, senin cildinle ilgili en büyük problemin ne? Bu testin sonunda cildine neyin iyi geleceğini söylüyoruz! Hadi başlayalım! 👇
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1. Öncelikle şunu soralım: Sabah uyandığında ilk yaptığın şey hangisi?
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2. Gün içinde enerjini en çok ne tüketir?
3. Peki, kahvaltın için hangisini tercih ederdin?
4. Tatil için valiz hazırlarken olmazsa olmazın hangisi?
5. Söyle bakalım, kendini şımartmak için hangisini tercih edersin?
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6. Seni en iyi anlatan cümle hangisi?
7. İtiraf et! Hangisini yediğinde büyük vicdan azabı yaşarsın? 🤔
8. Son olarak, cildine zarar veren bir alışkanlığını bırakacak olsan bu ne olurdu?
İşte cildine en iyi gelen besin: Avokado!
Senin sırrın yaban mersini!
Havucu hayatından eksik etme!
Herkes için iyi olan besin: Balık!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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