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Senin Cildine İyi Gelecek Besin Bu Testin Sonunda!

etiket Senin Cildine İyi Gelecek Besin Bu Testin Sonunda!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
07.01.2025 - 18:01

Cildine iyi bakmak yetmez! Aynı zamanda beslenme düzenine dikkat etmek de cilt sağlığı için oldukça önemlidir. Peki, senin cildinle ilgili en büyük problemin ne? Bu testin sonunda cildine neyin iyi geleceğini söylüyoruz! Hadi başlayalım! 👇

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1. Öncelikle şunu soralım: Sabah uyandığında ilk yaptığın şey hangisi?

2. Gün içinde enerjini en çok ne tüketir?

3. Peki, kahvaltın için hangisini tercih ederdin?

4. Tatil için valiz hazırlarken olmazsa olmazın hangisi?

5. Söyle bakalım, kendini şımartmak için hangisini tercih edersin?

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6. Seni en iyi anlatan cümle hangisi?

7. İtiraf et! Hangisini yediğinde büyük vicdan azabı yaşarsın? 🤔

8. Son olarak, cildine zarar veren bir alışkanlığını bırakacak olsan bu ne olurdu?

İşte cildine en iyi gelen besin: Avokado!

İşte cildine en iyi gelen besin: Avokado!

Sen kendine oldukça iyi bakan birisin ama şunu da bilmen gerekiyor ki, cildin nem dengesini korumak için en önemli ihtiyacı yağlar! Avokado, içerdiği E vitamini ve antioksidanlarla cildine ışıldayan bir görünüm kazandırabilir. Senin gibi planlı ve cilt bakımına özen gösteren biri için en güzel besin önerisi kesinlikle avokado! Avokadoyu ister maske yaparak ister kahvaltına ekleyerek kullanabilirsin.

Senin sırrın yaban mersini!

Senin sırrın yaban mersini!

Cildine yeteri kadar özen göstermiyorsan bazı cilt problemleri yaşıyor olabilirsin. Ama üzülme! Antioksidan deposu olan yaban mersini, sivilce ve siyah nokta problemi yaşayan ciltler için tam bir kurtarıcı! Senin gibi doğallıktan yana ve kendine iyi bakmayı seve biri için ideal bir besin! Yaban mersinini ara öğünlerine ekleyebilir, smoothie'lerine karıştırabilirsin. Cildindeki farkı görünce çok şaşıracaksın!

Havucu hayatından eksik etme!

Havucu hayatından eksik etme!

Belli ki senin cildinin biraz yenilenip arınmaya ihtiyacı var. İçindeki bol miktarda A vitaminiyle cildin yenilenmesine yardımcı olan havuç, senin vazgeçilmez besinin olacak. Cildinde donukluk ve gözenek sorunları yaşıyorsan, aradığın besin burada! Işıl ışıl ve sağlıklı bir cilt görünümü elde etmek senin elinde! O halde taze havuç suyu deneyerek başlamaya ne dersin?

Herkes için iyi olan besin: Balık!

Herkes için iyi olan besin: Balık!

Balığın faydalarını hepimiz biliyoruz. Peki, omega-3 yağlarının cildine olan faydasını biliyor musun? Balık, cildindeki her türlü soruna iyi gelebilecek, tam anlamıyla bir mucize gıda! Sadece cildine değil, genel sağlığına da fayda sağlayacak bu lezzeti sofrandan eksik etmemelisin. Haftada en az 2 kez tüketmeyi unutma! Kendindeki değişimi kısa sürede fark edeceksin!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
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