Senin Cildine İyi Gelecek Besin Bu Testin Sonunda!

Sen kendine oldukça iyi bakan birisin ama şunu da bilmen gerekiyor ki, cildin nem dengesini korumak için en önemli ihtiyacı yağlar! Avokado, içerdiği E vitamini ve antioksidanlarla cildine ışıldayan bir görünüm kazandırabilir. Senin gibi planlı ve cilt bakımına özen gösteren biri için en güzel besin önerisi kesinlikle avokado! Avokadoyu ister maske yaparak ister kahvaltına ekleyerek kullanabilirsin.