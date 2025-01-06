Tişörtlerde Leke, Koltuk Altında Kararma Olmasın Diye Doğru Deodorant Seçiminin 14 Önemi

Özellikle sıcak günlerde ya da stresli bir ortamda koltuk altı ıslaklığı ve kötü kokunun en büyük düşmanımız olduğunu biliyoruz. Ama doğru deodorantla hem koltuk altın kuru kalır hem de kokuyla ilgili en ufak bir endişe yaşamazsın. Artık toplantıda ya da ilk buluşmada yalnızca konuşmalarına odaklanabilirsin.