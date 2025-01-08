Panda Gibi Gezmeye Son! Göz Altı Mor Gezmek İstemeyenlere Özel 11 Önerimiz

Temiz bir ciltle uyumak hem göz altların hem de genel cilt sağlığın için çok önemli. Bu nedenle yorgun bir günün ardından makyaj temizlemek zor gelse de bunu atlamamalısın. Çünkü göz altlarında biriken makyaj kalıntıları, morlukları daha belirgin hale getirebilir.