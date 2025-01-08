Panda Gibi Gezmeye Son! Göz Altı Mor Gezmek İstemeyenlere Özel 11 Önerimiz
Panda Gibi Gezmeye Son! Göz Altı Mor Gezmek İstemeyenlere Özel 11 Önerimiz
Göz altı morluklarıyla savaşmak için uygulayabileceğiniz 11 etkili ve pratik yöntemi sizler için bir araya getirdik. İşte, daha taze ve canlı bir görünüm için yapabilecekleriniz!
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1. Yeterince uyuduğundan emin ol.
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2. Güneş koruyucu kullanmayı ihmal etme.
3. Salatalık kullanarak ferahlık yarat.
4. Demir açığını kapatacak besinler tüket.
5. Kafein içeren göz kremlerini dene.
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6. Egzersizle kan dolaşımını hızlandır.
7. Bol su tüketmeyi alışkanlık haline getir.
8. Soğuk çay poşetlerinden yararlan.
9. Makyajı temizlemeden asla yatağa gitme.
10. Aloe vera jelini dene.
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11. Stresten uzak durmaya çalış.
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