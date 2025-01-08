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Panda Gibi Gezmeye Son! Göz Altı Mor Gezmek İstemeyenlere Özel 11 Önerimiz

etiket Panda Gibi Gezmeye Son! Göz Altı Mor Gezmek İstemeyenlere Özel 11 Önerimiz

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 18:01

Göz altı morluklarıyla savaşmak için uygulayabileceğiniz 11 etkili ve pratik yöntemi sizler için bir araya getirdik. İşte, daha taze ve canlı bir görünüm için yapabilecekleriniz!

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1. Yeterince uyuduğundan emin ol.

Yeterli uyku almak göz altı morluklarının en etkili ilacı. O yüzden her gece en az 7-8 saat uyumaya özen göster. Gece uyumadan önce telefon ekranından uzak durmak da bunun için oldukça etkili. Kaliteli uyku, sadece göz altlarını değil genel olarak cilt sağlığını da olumlu etkiler.

2. Güneş koruyucu kullanmayı ihmal etme.

Göz altları güneşe maruz kaldığında cilt daha çabuk yıpranır. Hafif yapılı bir güneş koruyucu, cildini zararlı UV ışınlarından koruyarak koyu halkaların oluşmasını engeller. Bu nedenle her mevsim dışarıda ya da içeride fark etmeksizin dış etkenlere karşı cildini korumak için güneş kremi kullanmayı unutma.

3. Salatalık kullanarak ferahlık yarat.

Gözlerine dilimlenmiş salatalıklar koyarak 10 dakika kadar dinlen, hatta salatalık soğuk olursa çok daha etkili bir sonuç elde edebilirsin. Salatalık, cildi nemlendirir ve göz altı morluklarını hafifletir. Aynı zamanda ciltteki şişlikleri de azaltarak cildi daha taze gösterir.

4. Demir açığını kapatacak besinler tüket.

Göz altı morlukları bazen demir eksikliğinden kaynaklanabilir. Ispanak, yumurta, baklagiller ve kırmızı et gibi demir açısından zengin gıdalar tüketerek bu sorunun önünü geçebilirsin.

5. Kafein içeren göz kremlerini dene.

Göz altları için özel olarak geliştirilmiş kafein içeren kremler morluklarla savaşır. Kafein, kan dolaşımını hızlandırarak koyu halkaları hafifletir ve göz çevresini canlı tutar. Aynı zamanda göz çevresindeki yorgunluk belirtilerini azaltmak ve cilt tonunu eşitlemek için de harika bir seçenek!

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6. Egzersizle kan dolaşımını hızlandır.

Düzenli egzersiz yapmak, kan dolaşımını hızlandırır ve göz altı morluklarının azalmasına yardımcı olur. Sabahın erken saatlerinde yapılacak hafif bir yürüyüş bile cildini daha canlı hale getirir, bunun için günlük rutinine sporu eklemeyi ihmal etme.

7. Bol su tüketmeyi alışkanlık haline getir.

Göz altı morluklarının sebebi bazen dehidrasyon olabilir, o yüzden su içmek cildin nemli ve canlı kalması için çok önemli. Gün boyunca hareketlilik durumuna göre yaklaşık 2 litre su içerek cildine içeriden de destek olabilirsin.

8. Soğuk çay poşetlerinden yararlan.

8. Soğuk çay poşetlerinden yararlan.

Demlediğin yeşil çay veya papatya çayının poşetlerini önce önce soğut, sonra göz altlarına yerleştir ve 10-15 dakika kadar beklet. Bu yöntem, hem şişlikleri azaltır hem de morlukları hafifletir. Doğal bir çözüm isteyenler için de birebir.

9. Makyajı temizlemeden asla yatağa gitme.

Temiz bir ciltle uyumak hem göz altların hem de genel cilt sağlığın için çok önemli. Bu nedenle yorgun bir günün ardından makyaj temizlemek zor gelse de bunu atlamamalısın. Çünkü göz altlarında biriken makyaj kalıntıları, morlukları daha belirgin hale getirebilir.

10. Aloe vera jelini dene.

Cildi onaran ve nemlendiren Aloe vera, sivilce, akne ve cilt tahrişi gibi sorunlarla savaşırken ciltteki iltihaplanmayı da hafifletir. Ayrıca, göz altı morluklarının hafiflemesine yardımcı olurken cildinde ferahlık hissi de yaratır.

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11. Stresten uzak durmaya çalış.

Yaşadığımız stres, göz altı morluklarını daha belirgin hale getirir. O yüzden gün içinde kendine biraz zaman ayır ve rahatlamaya özen göster. Meditasyon yapmak ya da sevdiğin bir hobinle uğraşmak seni hem mutlu eder hem de göz altlarını daha parlak gösterir.

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