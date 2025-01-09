Bu Ay Boyunca Asla Çıkarmak İstemeyeceğin Oje Rengini Söylüyoruz!
Bu Ay Boyunca Asla Çıkarmak İstemeyeceğin Oje Rengini Söylüyoruz!
Oje seçmek hiç de hafife alınacak bir şey değil! Çünkü tırnaklardaki renk, ruh halini, enerjini ve hatta o ayki vibe’ını bile yansıtır. Bu testte verdiğin cevaplara göre sana bu ay boyunca tırnaklarından çıkarmak istemeyeceğin oje rengini söylüyoruz.
Hazırsan, başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak bir gününü öğrenelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Ruh halini tek bir kelimeyle tanımlasan, bu ne olurdu?
3. Gardırobunda hangi tarz kıyafetler ağırlıkta?
4. Sana en yakın gelen aksesuar hangisi?
5. Bir arkadaşın seni tanımlarken ne derdi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Favori içeceğin hangisi?
7. Bir tatile çıkacak olsan, nereyi tercih ederdin?
8. Bir renk senin enerjini tam yansıtıyor olsaydı, hangisi olurdu?
Mercan turuncusu!
Güç ve zarafetin rengi: Bordo!
Doğallığın ve huzurun simgesi: Yeşil!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın