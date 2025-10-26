onedio
Durup Melodiye Kendinizi Bırakın: Perotá Chingó

Begüm
Begüm
26.10.2025

Hep aynı şeyi dinlemekten sıkılanlar buraya çünkü aşık olacağınız bir ses var. İşte karşınızda Perotá Chingó ve onun birbirinden büyüleyici parçaları. Şimdi arkanıza yaslanın, müziğin sesini açın ve kendinizi bu ritme bırakın! İnanın siz de aşık olacaksınız!

Seres Extraños

Anhelando Iruya

La Complicidad

Alabanza

El Tiempo Está Después

Rie Chinito

Certo

Inés

Aguacero

