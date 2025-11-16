onedio
Dünyayı Birleştiren Barış Şarkıları

Liz Lemon
16.11.2025 - 13:01

Barışın dili her zaman aynı, müzik. Savaşlar, sınırlar ve ideolojiler arasında yankılanan bir melodi çoğu zaman sözcüklerden çok daha fazla şey anlatır. Listemizdekiler milyonları bir araya getiren, meydanlarda birlikte söylenen, gözyaşını da umudu da aynı anda taşıyan barış şarkıları… Hazırsan sesini aç, dünyayı biraz daha yumuşatalım!

John Lennon - Imagine

Bob Marley - One Love

Sting - Russians

Bob Dylan - Masters of War

Pink Floyd - Southampton Dock

Tom Waits - Road To Peace

U2 - Sunday Bloody Sunday

John Legend & Common - Glory

Calvin Russell - Soldier

The Beatles - All You Need Is Love

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
