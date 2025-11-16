Dünyayı Birleştiren Barış Şarkıları
Barışın dili her zaman aynı, müzik. Savaşlar, sınırlar ve ideolojiler arasında yankılanan bir melodi çoğu zaman sözcüklerden çok daha fazla şey anlatır. Listemizdekiler milyonları bir araya getiren, meydanlarda birlikte söylenen, gözyaşını da umudu da aynı anda taşıyan barış şarkıları… Hazırsan sesini aç, dünyayı biraz daha yumuşatalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
John Lennon - Imagine
Bob Marley - One Love
Sting - Russians
Bob Dylan - Masters of War
Pink Floyd - Southampton Dock
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tom Waits - Road To Peace
U2 - Sunday Bloody Sunday
John Legend & Common - Glory
Calvin Russell - Soldier
The Beatles - All You Need Is Love
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın