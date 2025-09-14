onedio
Dünya Denizleri Arasında Hangi Adda Deniz Yoktur? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.09.2025 - 23:13

14 Eylül 2025 Pazar akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 'Dünya Denizleri Arasında Hangi Adda Deniz Yoktur?' sorusunun cevabı merak edildi. 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı tüm detaylarıyla içeriğimizde...

Dünya Denizleri Arasında Hangi Adda Deniz Yoktur?

A: Kızıldeniz

B: Sardenez

C: Yeşil Deniz

D: Beyaz Deniz

Cevap: C, Yeşil Deniz.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
