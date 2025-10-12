Dr. Hakan Özerol Yanıtlıyor: Dünyanın En Büyük Ekonomileri Hangisi?
Küresel güç dengelerini bilmek ister misiniz? Bunun için ilk olarak ekonomi dünyasındaki ülkelerin sıralamasını bilmemiz gerekir. Yurt için hasılası, üretim gücü ve ticaret etkinliği... Ekonomide önemli etkileri olan alanlara bakarak ülkelerin dünya sahnesindeki yerlerine bakabiliriz. Ekonominin sadece rakamlardan ibaret olmadığını; sanayiden teknolojiye, hizmetten enerjiye kadar geniş bir alan kapsadığını unutmamalıyız!
Bakalım, Dr. Hakan Özerol ülkeleri nasıl sıralamış?
1. Amerika Birleşik Devletleri
2. Çin
3. Almanya
4. Japonya
5. Hindistan
