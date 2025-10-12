Dr. Hakan Özerol Yanıtlıyor: Dünyanın En Büyük Ekonomileri Hangisi?

Çin, dünyanın fabrikası olarak anılıyor. Üretim gücü ve ihracat kapasitesi ile dikkat çekiyor! Teknoloji, altyapı ve enerji yatırımları ile büyük atılımlar yapıyor. Devasa nüfusu ile hem iş gücü hem de tüketim açısından olumlu olarak etkiler.

Bunların yanı sıra internet üzerinden ticaret, dijital ödeme sistemlerinde de dünyanın öncülerinden biri. Küresel markaların gücünü temsil ediyor! Çin ekonomisi zaman aman borç yükü, demografi sorunları ile sınanıyor. Fakat ekonomik olarak ilerlemeye devam ediyor.