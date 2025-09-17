Dr. Hakan Özerol ile Birlikte Öğrenelim: “Ben Kaçırdım” Korkusu “FOMO” Ne?

FOMO, yatırım piyasalarında birçok yatırımcıya tanıdık gelen duygulardan biri. Kelime olarak 'Fear of Missing Out', yani 'Fırsatları Kaçırma Korkusu' anlamına gelen FOMO, işlem yaparken piyasalardaki gelişmelerin gerisinde kalmış gibi hissetme halidir. Aslında sadece yatırım dünyasına özgü olmayan bu kavram son derece insani bir duygu olan dedikoduyu kaçırma korkusuna benzer.

Örneğin; arkadaş çevresinde, sosyal medyada ya da trendlerde bilmediğimiz veya geç öğrendiğimiz bir şey olduğunda da benzer sayılabilecek bir korkuya kapılırız. Fakat söz konusu para piyasaları olduğunda atılan aceleci adımların fazlasıyla kalıcı sonuçları olabilir.