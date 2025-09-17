Dr. Hakan Özerol ile Birlikte Öğrenelim: “Ben Kaçırdım” Korkusu “FOMO” Ne?
FOMO (Fear of Missing Out), kelime anlamı olarak potansiyel fırsatları kaçırma korkusu olarak tanımlanıyor. Yatırımcıların acele karar vererek hızlı piyasa hareketlerini yakalamaya çalışması, FOMO hissini yoğunlaştırarak duygusal ve hatalı hamle yapma riskini artırıyor. Endişeden kaynaklanan yatırım kararlarını engellemek için mantıklı yatırım stratejileri geliştirmek ve piyasa dalgalanmaları karşısında dayanıklı kalmak gerekiyor.
Gelin, yatırımcı davranışlarını yakından etkileyen ve bilinçli karar verme mekanizmasını sekteye uğratan FOMO'dan nasıl kaçınacağımızı Finansal Piyasa Uzmanı Dr. Hakan Özerol ile birlikte inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
FOMO Nedir?
FOMO Neden Ortaya Çıkar?
FOMO'nun Tehlikeleri Neler?
FOMO'yu Yönetme Yolları
FOMO'nun en büyük düşmanlarından biri sabırdır çünkü fırsatlar hiç bitmez.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın