Dr. Hakan Özerol ile Birlikte Öğrenelim: "Ben Kaçırdım" Korkusu "FOMO" Ne?

etiket Dr. Hakan Özerol ile Birlikte Öğrenelim: “Ben Kaçırdım” Korkusu “FOMO” Ne?

Özge
Özge
17.09.2025 - 14:03

FOMO (Fear of Missing Out), kelime anlamı olarak potansiyel fırsatları kaçırma korkusu olarak tanımlanıyor. Yatırımcıların acele karar vererek hızlı piyasa hareketlerini yakalamaya çalışması, FOMO hissini yoğunlaştırarak duygusal ve hatalı hamle yapma riskini artırıyor. Endişeden kaynaklanan yatırım kararlarını engellemek için mantıklı yatırım stratejileri geliştirmek ve piyasa dalgalanmaları karşısında dayanıklı kalmak gerekiyor.

Gelin, yatırımcı davranışlarını yakından etkileyen ve bilinçli karar verme mekanizmasını sekteye uğratan FOMO'dan nasıl kaçınacağımızı Finansal Piyasa Uzmanı Dr. Hakan Özerol ile birlikte inceleyelim.

FOMO Nedir?

FOMO, yatırım piyasalarında birçok yatırımcıya tanıdık gelen duygulardan biri. Kelime olarak 'Fear of Missing Out', yani 'Fırsatları Kaçırma Korkusu' anlamına gelen FOMO, işlem yaparken piyasalardaki gelişmelerin gerisinde kalmış gibi hissetme halidir. Aslında sadece yatırım dünyasına özgü olmayan bu kavram son derece insani bir duygu olan dedikoduyu kaçırma korkusuna benzer. 

Örneğin; arkadaş çevresinde, sosyal medyada ya da trendlerde bilmediğimiz veya geç öğrendiğimiz bir şey olduğunda da benzer sayılabilecek bir korkuya kapılırız. Fakat söz konusu para piyasaları olduğunda atılan aceleci adımların fazlasıyla kalıcı sonuçları olabilir.

FOMO Neden Ortaya Çıkar?

FOMO, genellikle yatırımcıların bilgiye erişim miktarı ve piyasa dinamikleriyle ilişkili bir endişedir. Fakat birçok farklı nedenden kaynaklanabilir:

  • Dijital çağda bilgiye erişimin hızlı ve kolay olması, finans haberleriyle karşılaşarak endişelenme riskini artırır. Sürekli akış halindeki gelişmelerin kesintisiz takibi bilgilendirici olsa da bazı yatırımcılar üzerinde stres oluşturabilir.

  • Birçok sosyal medya platformu ve forum, başarılı yatırımcıların analizleriyle doludur. Başkalarının aynı piyasadan ne kadar yüksek miktarda kazanç elde ettiğini görmek, tek bir pozisyonla hedefe ulaşma isteğini artırarak FOMO'yu güçlendirebilir.

  • Piyasalardaki yüksek volatilite, yatırımcıların aynı anda telaş içinde yorum yapmasına neden olur. Bu durum, kolektif bir etki bırakarak mantıklı karar vermeyi önleyebilir.

  • Potansiyel kazançları kaçırma korkusu, bazen risk ve ödül algısıyla ilgilidir. Bu durum, risk algılarını geçici süreyle bozarak daha agresif hamle yapmayı kolaylaştırabilir.

FOMO'nun Tehlikeleri Neler?

FOMO, kişinin çevresinde olup bitenlere yetişemeyeceğinden kaynaklanan bir korkudur. Bu korku yatırım bağlamında ortaya çıktığı zaman, kişiye sanki piyasalardaki hızlı gelişmelerin gerisinde kalmış gibi hissettirir ve ani yükselişlerden yeterince kar alamayacağını ya da hızlı düşüşlerde tüm birikimini kaybettireceğini düşündürür. 

Yetersiz analizle ve düşünmeden alınan bu kararların en büyük tehlikesi, spekülatif haberlere inanarak yanlış hamle yapmaktır. Çünkü FOMO haberlerinin yayıldığı dönemde piyasadaki dalgalanma fazlasıyla sertleşebilir, ani yükselişlere veya düşüşlere yol açabilir. Bu durum, aslında değersiz olan bir ürünü pahalıdan satın almak ya da değerli bir ürünü aşağıdan satmakla sonuçlanarak yatırımcıları ciddi zarara uğratabilir. Üstelik yaptığı yanlıştan dönmek isteyen yatırımcıların bazıları, aceleyle karar vermeye devam ederek zararın etkilerini daha da derinleştirebilir.

FOMO'yu Yönetme Yolları

FOMO, Dr. Hakan Özerol’un da vurguladığı gibi bir tren gibidir ve hiçbir zaman kaçmaz. Çünkü bir tren gitse biraz sonra diğeri gelir. Bu bakış açısını merkeze alarak hareket etmek FOMO'dan korunmanın temel yoludur. 

Ek olarak aşağıdaki yöntemler denenebilir:

  • Herhangi bir adım atmadan önce detaylı hazırlık yapmak piyasa hareketlerini okumaya yardımcı olur.

  • Piyasalardaki hız, günlük veya kısa dönem al-sat yatırımcılar için önemlidir. Uzun vade yatırımcıları ise nadiren ilgilendirir.

  • Uzun vadeli yatırımcılar trend veya hızlı hareketlerden çok analize, stratejiye ve araştırmaya odaklanır. Ayrıca finansal okuryazarlığını geliştirir.

  • Başkalarının finans stratejilerini dinlemek ilham verici olabilir ama her yatırım farklıdır. Bu nedenle yatırım kararlarını kişisel stratejilere ve hedeflere göre belirlemek daha doğrudur.

  • Kısa vadeli fırsatlar cazip görünse de büyük risk taşır ve sürdürülebilir değildir. Uzun vade yatırım ise risksiz, stressiz ve genellikle daha kazançlıdır.

  • Piyasada hamle yaparken duyguları arka plana atarak korku yerine gerçek verilere odaklanmak oldukça etkili bir yöntemdir.

  • Finans haberlerini sadece güvenilir kaynaklardan takip etmek ve spekülatif yorumlara aldırış etmemek korku unsurunu devreden çıkarmaya yardımcıdır.

FOMO'nun en büyük düşmanlarından biri sabırdır çünkü fırsatlar hiç bitmez.

Piyasalardaki fırsatlar hiçbir zaman bitmez. Sadece bazı durumlarda bu fırsatı yakalamak için diğerlerinden daha çok beklemeniz ve sabretmeyi öğrenmeniz gerekir. Eğer FOMO gibi insani bir duygunun sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız, bir sonraki korkuya kapıldığınız an her trenin başka bir seferi daha olduğunu düşünebilirsiniz. Böylece kaçırdığınızı sandığınız fırsatın belki size uygun olmadığını ya da daha sonra geldiğinde ona daha doğru bir araştırmayla ulaşacağınızı anlayabilirsiniz.

Dr. Hakan Özerol'un videosunu izlemek için; 👇🏻

Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
