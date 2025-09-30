Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Kapasite Kullanım Oranı Nedir?

Ekonomi haberlerinde karşınıza çıkan Kapasite Kullanım Oranı (KKO) teriminden tam olarak ne anlamanız gerektiğini bilmiyor ve bu durumu çok önemsemiyor musunuz? Aslında biraz önemsemeniz gerekebilir...

Çünkü devlet ekonomileri için kullanılan bu terim, ülkedeki para politikalarını yakından etkiler ve faiz, döviz kuru, büyüme gibi göstergelerle doğrudan bağlantılıdır. Gelin kapasite kullanım oranı hakkında bilinmesi gerekenleri Finans uzmanı Dr. Hakan Özerol ile birlikte inceleyelim.