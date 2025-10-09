Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Gelecekte Nakit Para Kullanımı Bitecek mi?
Teknoloji hızla gelişiyor... Bu gelişme içerisinde hayatımızın en temel unsurlarından biri olan paranın da büyük bir değişim geçirdiğini görüyoruz. Bir zamanlar yanımızda sadece nakit taşırken, nakit ile alışveriş yaparken şimdi kartlar ve mobil ödemeler gündemde. Dolayısıyla aklımıza şu soru geliyor: Nakit para tamamen ortadan kalacak mı?
Dr. Hakan Özerol merakımızı giderecek bir şekilde cevap veriyor. Gelin birlikte bakalım!
1. Nakit para azalsa da tamamen bitmez.
2. Kredi ve banka kartları nakit para kullanımını azaltır.
3. Dijitale geçiş demek nakit paranın ortadan kalkması demek değildir.
4. Peki, kripto paralar nakit paranın yerini alabilir mi?
5. Ama... Merkez bankasının çıkaracağı dijital paralar bir şeyleri değiştirebilir.
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
