Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Gelecekte Nakit Para Kullanımı Bitecek mi?

Dr. Hakan Özerol'a göre nakit para kullanımda ciddi bir şekilde azalma yaşanabilir. Ama tamamen ortadan kalkar mı? Hayır! Peki, neden? Teknolojik altyapıya erişimi olmayan kesimlerin hala fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle kırsal bölgelerde, küçük esnaflarda ve teknoloji ile haşır neşir olamayan yaşlı kesimde nakit kullanımı yaygın. Bir de kriz dönemleri ve dijital sistemlerde yaşanabilecek bir kesinti zamanları nakit para acil durum aracı olarak tutulabilir.

Dünya geneline baktığımızda gelişmiş ülkelerde bile nakitsiz toplum projeleri tartışma konusu. Ama hiçbirinde %100 nakitsizleşme durumu görülmemiş. Çünkü para sadece ödeme aracı değil. Aynı zamanda güvende hissettiren bir şey.