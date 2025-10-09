onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Gelecekte Nakit Para Kullanımı Bitecek mi?

etiket Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Gelecekte Nakit Para Kullanımı Bitecek mi?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
09.10.2025 - 14:04

Teknoloji hızla gelişiyor... Bu gelişme içerisinde hayatımızın en temel unsurlarından biri olan paranın da büyük bir değişim geçirdiğini görüyoruz. Bir zamanlar yanımızda sadece nakit taşırken, nakit ile alışveriş yaparken şimdi kartlar ve mobil ödemeler gündemde. Dolayısıyla aklımıza şu soru geliyor: Nakit para tamamen ortadan kalacak mı? 

Dr. Hakan Özerol merakımızı giderecek bir şekilde cevap veriyor. Gelin birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Nakit para azalsa da tamamen bitmez.

Dr. Hakan Özerol'a göre nakit para kullanımda ciddi bir şekilde azalma yaşanabilir. Ama tamamen ortadan kalkar mı? Hayır! Peki, neden? Teknolojik altyapıya erişimi olmayan kesimlerin hala fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle kırsal bölgelerde, küçük esnaflarda ve teknoloji ile haşır neşir olamayan yaşlı kesimde nakit kullanımı yaygın. Bir de kriz dönemleri ve dijital sistemlerde yaşanabilecek bir kesinti zamanları nakit para acil durum aracı olarak tutulabilir.

Dünya geneline baktığımızda gelişmiş ülkelerde bile nakitsiz toplum projeleri tartışma konusu. Ama hiçbirinde %100 nakitsizleşme durumu görülmemiş. Çünkü para sadece ödeme aracı değil. Aynı zamanda güvende hissettiren bir şey.

2. Kredi ve banka kartları nakit para kullanımını azaltır.

Kredi ve banka kartları nakit kullanımını aza indiren şeylerdir. İnsanlar artık alışverişlerini kartla yapmayı tercih ediyor Böylece yanlarında yüklü miktar nakit para taşımaları gerekmiyor. Ayrıca bankaların sunduğu taksit imkanları, kampanyalar ve puan sistemleri kart kullanımını daha cazip hale getiriyor. 

Ayrıca POS cihazlarının her yerde bulunması nakit yerine kart kullanımını destekleyen bir faktördür. Bu yüzden nakit para kullanımının azalmasında kartların büyük rolleri vardır.

3. Dijitale geçiş demek nakit paranın ortadan kalkması demek değildir.

Dünya genelinde dijitalleşme ile birlikte ödeme sistemleri de değişmektedir. Mobil cüzdanlar, QR kod ödemeleri, temassız işlemler ve internet bankacılığı... Artık hayatımızın doğal bir parçası haline gelmiş durumdalar. Dr. Hakan Özerol'a göre bu trend, nakit kullanımı önemli ölçüde etkilemektedir. Fakat dijitalleşme sınırsız bir şekilde yayılabilir mi? Şu an için hem teknik hem de sosyo-ekonomik sınırlar ile karşılaşmaktadır. Mesela internetin olmadığı bölgelerde ya da teknolojik cihazların pahalı olduğu yerlerde dijitalleşme tam olarak gerçekleşmeyebilir.

Tüm bunların yanında siber güvenlik riskleri de hesaba katılır. İnsanlar kişisel verilerinin korunmasını ister. Bu yüzden nakit para hala daha güvenli bir yöntem olarak görülebilir.

4. Peki, kripto paralar nakit paranın yerini alabilir mi?

Son yıllara bir bakalım. Hem yatırım hem de ödeme aracı olarak kripto paralar şu an gündemde. Fakat Dr. Hakan Özerol, kriptoların bugünkü hali ile nakit ya da kartların yerine geçmesinin zor olduğunu söylüyor. 

Peki, neden? Çünkü kripto paralar aşırı dalgalı bir yapıya sahiptir. Ayrıca devlerin düzenlemede eksiklikleri vardır. Bu yüzden resmi bir ödeme aracı haline gelmesi oldukça zaman alacaktır. Yatarım aracı olarak kripto paraların gücü giderek artığı için ödeme sisteminin bir parçası olabilir. Fakat şu anki hali ile nakit paranın yerini alabilir mi? Hayır.

5. Ama... Merkez bankasının çıkaracağı dijital paralar bir şeyleri değiştirebilir.

Kripto paraların yanı sıra merkez bankası tarafından çıkarılacak olan dijital paralar geleceğin en güçlü ödeme yöntemlerinden biri olabilir. Devlet güvencesi olacağı için geleneksel paranın dijital versiyonu olarak iş görecektir. Hem nakit hem de mevcut elektronik ödemelerin alternatifi olarak geliştirilecektir. Güvenilir, hızlı ve düşük maliyetli bir ödeme aracı olabilir. Bu yüzden nakit paranın rolünü daha fazla sınırlandırabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dr. Hakan Özerol Anlatıyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın