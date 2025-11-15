onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Dostoyevski Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

etiket Dostoyevski Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
15.11.2025 - 19:01

Dostoyevski’nin playlist’ini hayal etmek biraz sarsıcı ama bir o kadar da keyifli olurdu… Çünkü o bir playlist yapsaydı, muhtemelen içinde hem iç çatışmalar hem de ruhun karanlık koridorlarında yankılanan notalar olurdu. Hüzünle coşkunun, yalnızlıkla isyanın el ele dans ettiği bir liste! Haydi, Dostoyevski neler dinlerdi sorusunun yanıtlarına birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Jeff Buckley - Hallelujah

2. Pink Floyd - Comfortably Numb

3. Nick Cave - Into My Arms

4. Johnny Cash - Hurt

5. Erik Satie - Gymnopédie No.1

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Nina Simone - Feeling Good

7. Beethoven - Moonlight Sonata

8. Ludovico Einaudi - Nuvole Bianche

9. Edith Piaf - Non, Je Ne Regrette Rien

10. Bob Dylan - Knockin’ on Heaven’s Door

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Tom Odell - Another Love

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın