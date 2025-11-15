Dostoyevski Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?
Dostoyevski’nin playlist’ini hayal etmek biraz sarsıcı ama bir o kadar da keyifli olurdu… Çünkü o bir playlist yapsaydı, muhtemelen içinde hem iç çatışmalar hem de ruhun karanlık koridorlarında yankılanan notalar olurdu. Hüzünle coşkunun, yalnızlıkla isyanın el ele dans ettiği bir liste! Haydi, Dostoyevski neler dinlerdi sorusunun yanıtlarına birlikte bakalım!
1. Jeff Buckley - Hallelujah
2. Pink Floyd - Comfortably Numb
3. Nick Cave - Into My Arms
4. Johnny Cash - Hurt
5. Erik Satie - Gymnopédie No.1
6. Nina Simone - Feeling Good
7. Beethoven - Moonlight Sonata
8. Ludovico Einaudi - Nuvole Bianche
9. Edith Piaf - Non, Je Ne Regrette Rien
10. Bob Dylan - Knockin’ on Heaven’s Door
11. Tom Odell - Another Love
