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Döküm Tencere Almanın Tam Zamanı! Kasım Fırsatlarından Seçtiğimiz İndirimli Döküm Tencereler

etiket Döküm Tencere Almanın Tam Zamanı! Kasım Fırsatlarından Seçtiğimiz İndirimli Döküm Tencereler

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
07.11.2024 - 12:50

Yoksa siz hala döküm tencerede yemek pişirme keyfini deneyimlemediniz mi? Yüksek ısı saklama kapasitesiyle pilavdan türlüye kadar her yemeği en iyi şekilde pişiren, ısıyı homojen şekilde dağıtarak tariflere ekstra lezzet katan bu tencereler her kullanıcının favorisi. Biz de bu nedenle sizin için döküm tencere lezzetini deneme ayrıcalığını ayağınıza getirdik. Çünkü en beğenilen çeşit çeşit tencerede şu an inanılmaz kampanyalar var.

İşte tarifleri mükemmelleştiren döküm tencerelerde kaçırılmaması gereken o fırsatlar!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 07.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Lava Trendy Döküm Yuvarlak 2 Li Set

Lava Trendy Döküm Yuvarlak 2 Li Set

Döküm tencere denilince akla ilk gelen markalardan biri elbette Lava. Her biri kalitesi ve şık görünümüyle dikkat çeken bu tencereler, yemek pişirme deneyimini mükemmelleştirmek için tasarlanmış. Parlak turuncu renkli bu ikili set de bu nedenle her tür ihtiyacı karşılamak için en iyi seçeneklerden biri. 20 cm derin ve 24 cm basık tencereden oluşan set şu an oldukça avantajlı.

Fiyatı 4.173,93 TL'den tam 2.713,05 TL'ye düşmüş. Bu fırsat kaçmaz, bizden söylemesi! 😉

Diğer avantajlı Lava ürünlerine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz!

Lava Trendy Döküm Yuvarlak 2 Li Set

Hepsiburada

Karaca Bio Diamond Elmas Kristal 7 Parça Tencere Seti

Karaca Bio Diamond Elmas Kristal 7 Parça Tencere Seti

Karaca marka ürünler kalitesi ve tasarımıyla her mutfağın favorilerinden. Bu 7 parçalık Bio Diamond döküm tencere seti tek kelimeyle eksiksiz. 20 cm derin tencere, 24 cm derin tencere, 26 cm karnıyarık tenceresi ve 26 cm tavadan oluşan set tüm pişirme gereksiniminizi en iyi şekilde karşılayacak.

Fiyat şu an 6,399 TL. Kesinlikle göz atmalısınız!

Karaca Bio Diamond Elmas Kristal 7 Parça Tencere Seti

Hepsiburada

English Home Pretty Sos Tenceresi 14 cm

English Home Pretty Sos Tenceresi 14 cm

Söz konusu şıklık ve kalite olunca akla gelen bir diğer marka da English Home. Evdeki hızlı sos hazırlık gereksinimlerini karşılamak için tasarlanan bu minik ama işlevsel döküm tencere eliniz ayağınız olacak.

Fiyatı ise sadece 275,89 TL. Tam sepete atmalık! 😘

English Home Pretty Sos Tenceresi 14 cm

Hepsiburada

Amboss Cruz Döküm Set - Bakır

Amboss Cruz Döküm Set - Bakır

Tüm pişirme gereksinimleri için ideal olan bu set uzun yıl kullanım garantisiyle birlikte geliyor. Çarpıcı bakır tonu, kalitesi ve her işleve uygun parçaları tüm mutfaklara çok yakışacak.

Şimdi alırsanız sepette fiyatı 2.339,40 TL'ye kadar düşüyor.

Göz atmadan geçmeyin!

Amboss Cruz Döküm Set - Bakır

Hepsiburada

Thermoad Karnıyarık Tenceresi Gri 28 cm

Thermoad Karnıyarık Tenceresi Gri 28 cm

28 cm'lik kaliteli ve kullanışlı bir döküm tencere arıyorsanız, daha fazla aramanıza gerek yok. Çünkü biz onu sizin için bulduk. Thermoad markalı bu favori ürün yemeklere bakış açınızı değiştirecek. 

Dışı granit içi yapışmaz döküm olan tencere muhteşem için fiyat sadece 759,20 TL. Stoklar tükenmeden alın!

Diğer sevilen Thermoad ürünlerini buradan inceleyebilirsiniz!

Thermoad Karnıyarık Tenceresi Gri 28 cm

Hepsiburada
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Acar Ultimate Pro Dövme Tencere

Acar Ultimate Pro Dövme Tencere

Mikrodalga ve fırın da dahil olmak üzere her yerde kullanıma uygun olan bu tencere, mutfaktaki yeni kurtarıcınız olabilir. 28 cm'lik ideal boyu sayesinde pilav, türlü ve et yemekleri için kullanabileceğiniz ürün oldukça estetik bir görünüme sahip. Üstelik bulaşık makinesinde yıkama imkanı da var.

Fiyatı ise tam her sepete girmelik. Çünkü indirimde 1.499,87 TL'den 9,74,92 TL'ye kadar düşmüş durumda. Harika bir fırsat!

Acar Ultimate Pro Dövme Tencere

Hepsiburada

Sürel 24 cm Derin Tencere Degrade Koyu Yeşil

Sürel 24 cm Derin Tencere Degrade Koyu Yeşil

Demir döküm malzeme üzerine antibakteriyel ve çizilmez emaye kaplı olan bu derin tencere tüm yemekleri daha lezzetli pişirmek için ideal. Isıyı orantılı dağıtarak tüm malzemeleri daha yumuşak yapan ürün, koyu yeşil tonuyla oldukça şık ve gösterişli. Üstelik diğer tüm döküm tencerelerde olduğu gibi besin değerini koruma konusunda da oldukça başarılı.

Eğer her işe yarayacak bir döküm tencere alıyorsanız bu ürün şu an 1.431,51 TL'ye kadar düşmüş durumda.

İncelemeden geçmeyin!

Sürel 24 cm Derin Tencere Degrade Koyu Yeşil

Hepsiburada

Taç Mastercook 7 Parça Granit Tencere Seti

Taç Mastercook 7 Parça Granit Tencere Seti

Tam teşekküllü ve eksiksiz bir pişirme seti arıyorsanız, Taç'ın bu 7 parçalık seti sizin için en ideal seçenek olabilir. İki derin tencere, bir basık tencere ve bir tavadan oluşan set bütün yemeklerinizi en ideal ısıda pişirmenizi sağlayacak.

Fiyatı hazır 1.499 TL'ye kadar gerilemişken mutlaka göz atın.

Taç Mastercook 7 Parça Granit Tencere Seti

Hepsiburada

Lava Spring Serisi - Döküm Tencere

Lava Spring Serisi - Döküm Tencere

Lava'nın sevilen Spring Serisi de şu an avantajlı fırsatlarla geliyor. Çarpıcı mavi tonuyla hem çok şık hem de kullanışlı olan 28 cm'lik bu döküm tencere, yemekleri en ideal ısıda pişirirken kullanım sonrası kolay temizleme avantajı da sunuyor.

Üstelik şu an 2.219,60 TL yerine 1.685,90 TL. 

Üstelik Prime üyelerine özel 1 günde kargo ve ek kampanyalar da mevcut. Kesinlikle incelenmeli!

Lava Spring Serisi - Döküm Tencere

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Staub Chistera Yağmur Efektli Kapaklı Döküm Tencere

Staub Chistera Yağmur Efektli Kapaklı Döküm Tencere

Çizilmez siyah mat sıvı cam iç yüzeyi ve yağmur efektli kapağı ile lezzetli yemekler yapmanızı sağlayan Staub döküm tencere her evin ihtiyacı. 2,4 litrelik geniş hacmi sayesinde pilav ve türlü gibi yemekleri muhteşem kıvamda yapmanız mümkün.

Şimdi alırsanız fiyat 6.697,90 TL yerine 5.757,02 TL.  Stoklar bitmeden sepete etın!

Staub Chistera Yağmur Efektli Kapaklı Döküm Tencere

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Zwilling Staub La Cocotte Döküm Tencere

Zwilling Staub La Cocotte Döküm Tencere

Mutfakların bir diğer favorisi Zwiling marka döküm tencerelerde de şu an kaçırılmaması gereken fırsatlar var. Sıvı cam kaplama yüzeyi ve vintage tasarımıyla bu ürün mutfaklara ekstra şıklık katıyor. Üstelik her tür ocakta ve fırında kullanılabiliyor.

Fiyatı 6.015,25 TL yerine 4.998,90 TL'ye düşmüş. Mutlaka bakın deriz!

Zwilling Staub La Cocotte Döküm Tencere

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