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Küçük Ev Aletlerinde Yılın Beklenen İndirimi! Efsane Kasım’dan Alıp Ucuza Getireceğiniz Binlerce Ürün Burada

etiket Küçük Ev Aletlerinde Yılın Beklenen İndirimi! Efsane Kasım’dan Alıp Ucuza Getireceğiniz Binlerce Ürün Burada

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 20:04

Küçük ev aletlerinde uzun süredir beklediğiniz indirim şu an başladı. Her biri küçük ama işlevi büyük olan bu avantajlı aletlerin tümü işleri çok rahatlatacak. İşte hem tasarımı hem de fonksiyonelliğiyle yılın en çok dikkat çeken indirimli ürünleri!

Eğer ev eşyalarınızı yenilemek istiyorsanız bu listeye bakmadan geçmeyin, bizden söylemesi! 😉👇

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 05 Kasım 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Karaca Inox Ekmek Kızartma Makinesi 2303

Karaca Inox Ekmek Kızartma Makinesi 2303

Karaca'nın en beğenilen küçük ev aletlerinden olan bu şık görünümlü ekmek kızartma makinesi, buz çözme ve yeniden kızartma gibi fonksiyonlara sahip. Ayrıca 7 kademeli kızartma ayarı mevcut. Yani bu şahane ürünleri kahvaltı sofralarını bambaşka bir hale getirmeniz mümkün.

Üstelik şimdi peşin fiyatına 9 taksit imkanıyla 999 TL. Tükenmeden kapın!

Karaca Inox Ekmek Kızartma Makinesi 2303

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Grundig Tm 4422 Çay Makinesi

Grundig Tm 4422 Çay Makinesi

Kahvaltı demişken Grundig'in çay keyfini bir üst seviyeye çıkaran bu dayanıklı çay makinesinden bahsetmemek olmaz. Çelik şık gövde tasarımına sahip olan ürün, çayı hızlıca hazırlama ve uzun süre sıcak tutma artılarına sahip. Üstelik 1,7 litrelik geniş aile kullanımına uygun bir kapasitede.

Fiyatı ise şu an 1,799 TL.

Grundig Tm 4422 Çay Makinesi

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Xiaomi Robot Vacuum X10 Çöp Istasyonlu Akıllı Robot Süpürge BHR6068EU

Xiaomi Robot Vacuum X10 Çöp Istasyonlu Akıllı Robot Süpürge BHR6068EU

Bu kasım ayı evinizi baştan yenilemek için en iyi ay olabilir. Akıllı haritalama ve navigasyon özelliklerine ek olarak su tankı ile kendi kendini otomatik temizleyen bu teknoloji, ev temizliğinde başka bir seviyeye çıkmanızı sağlayacak. 

Üstelik şimdi 13,899 TL yerine 13,499 TL ve 36 aya varan taksit imkanlarıyla birlikte. 

Xiaomi markalı diğer avantaj ürünlerini incelemek isterseniz onlar da burada!

Xiaomi Robot Vacuum X10 Çöp Istasyonlu Akıllı Robot Süpürge BHR6068EU

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Dyson V11 Advanced Kablosuz Süpürge

Dyson V11 Advanced Kablosuz Süpürge

Ev temizleme deneyimini başkalaştıran Dyson ürünleri de şu an farklı avantajlara sahip. Yüksek emiş gücü ile mükemmel temizlik için özel olarak geliştirilen Dyson V11, havadaki toz partiküllerini bile içine çekiyor. Bir dizi farklı başlığıyla her tür yüzeye uyum sağlayan bu harika üründe fiyat oldukça uygun.

Şu an 22.499,00 TL yerine sadece 17.999,00 TL.

Markanın diğer avantaj ürünleri ise burada!

Dyson V11 Advanced Kablosuz Süpürge

Hepsiburada

Philips EP5543/80 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips EP5543/80 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Evinizde barista profesyonelliğinde kahveler hazırlamak istiyorsanız sahip olmanız gereken ürün Philips'in bu çok beğenilen modeli. Tam otomatik ayarları ile tek tuşla mükemmel kahveler yapmanızı sağlayan cihaz şu an 19.799 TL'ye geliyor.

Üstelik 36 ay vade ikanı da var. Kesinlikle incelemeniz gerek!

Philips'in çok avantajlı diğer ürünlerine de buradan bakabilirsiniz. 

Philips EP5543/80 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

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Yui M30 Maxifry Dokunmatik Ekran 6,5 Lt Smart Airfryer Yağsız Fritöz 1800W (Yui Türkiye Garantili)

Yui M30 Maxifry Dokunmatik Ekran 6,5 Lt Smart Airfryer Yağsız Fritöz 1800W (Yui Türkiye Garantili)

Eğer her evin ihtiyacı olan yağsız fritözlerden hala almadıysanız bu avantajlı modele kesinlikle bir şans vermelisiniz. Çünkü 6,5 litrelik geniş kapasitesi ve akıllı ayarlarıyla yemek yapma deneyimini mükemmelleştiriyor. 

Üstelik fiyatı şu an indirimde 2,719 TL'ye kadar düşmüş durumda. Bitmeden kapın!

Markanın diğer ürünlerini ise buradan incelemeyi unutmayın.

Yui M30 Maxifry Dokunmatik Ekran 6,5 Lt Smart Airfryer Yağsız Fritöz 1800W (Yui Türkiye Garantili)

Hepsiburada

Braun Ipl Silk Expert Pro 5 PL5146

Braun Ipl Silk Expert Pro 5 PL5146

Evde ağrılı ağda ve tüy alma deneyimine son veren Braun'un bu mükemmel ürünü de bu ayın avantajlıları arasında. Yumuşacık lazer atışları ile cildi pürüzsüz şekilde tüylerinden arındıran ürün hem ergonomik hem de çok kullanışlı.

Sadece 3 hafta içinde gözle görünür kalıcı sonuçlar vaat eden üründe fiyat 14.899,00 TL.

Markanın diğer ürünleri ise burada!

Braun Ipl Silk Expert Pro 5 PL5146

Hepsiburada

Simfer 4502 Yoğurt Yapma Fonksiyonlu Turbo Beyaz 45 Lt Midi Fırın

Simfer 4502 Yoğurt Yapma Fonksiyonlu Turbo Beyaz 45 Lt Midi Fırın

Evde klasik yöntemlerle yoğurt yapmak artık çok gerilerde kaldı. Çünkü Simfer'in bu harika fırını yoğurt özelliği de bulunan 6 farklı fonksiyona sahip. 45 litrelik kapasitesi ise en kalabalık sofralara yemek pişirmek için bile yeterli. Üstelik A sınıfı enerji ve buharlı temizleme özellikleri de mevcut.

Fiyatı indirimde sadece 2.739,00TL olan ürünü peşin fiyatına 9 taksitle almanız mümkün. Harika değil de ne?

Diğer harika midi fırın fırsatları ise şurada!

Simfer 4502 Yoğurt Yapma Fonksiyonlu Turbo Beyaz 45 Lt Midi Fırın

Hepsiburada

Vestel Ekmek Yapma Makinesi

Vestel Ekmek Yapma Makinesi

Evde kendi ekmeğinizi kendiniz yapmayı seviyor veya istiyorsanız bu kompakt tasarımlı ürün çok hoşunuza gidecek. LED gösterge ekranı üzerinden kolayca kontrol edeceğiniz ürün kendi kendine kapanma artısına sahip.

Fiyatı 3,499 TL ve 36 aya varan taksitlerle geliyor. Mutlaka inceleyin!

Vestel Ekmek Yapma Makinesi

Hepsiburada

Philips Azur 8000 Serisi Dst8050/20 3000 W Buharlı Ütü

Philips Azur 8000 Serisi Dst8050/20 3000 W Buharlı Ütü

Gelişmiş ve kolay bir ütü deneyimi için tasarlanan Philips Azur buharlı ütü, ev işlerini rahatlatmak için en iyi adaylardan biri. Damlama önleme ve ısıyı optimum sıcaklıkta tutma gibi avantajları da var.

Fiyat 4,399 TL. 

Philips Azur 8000 Serisi Dst8050/20 3000 W Buharlı Ütü

Hepsiburada
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Grundig CG 5960 6 Dilim Tost Makinesi

Grundig CG 5960 6 Dilim Tost Makinesi

Geniş kapasitesiyle aynı anda 6 adet tost yapmaya yarayan Grundig'in bu tost makinesi de incelemeniz gereken ürünlerden. Sabah kahvaltılarında size hız kazandıracak ürün farklı ısı kademeleriyle donatılmış durumda. Ayrıca yanmaz yapışmaz özellikte.

Fiyat 1,399 TL!

Grundig CG 5960 6 Dilim Tost Makinesi

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Bissell SpotClean C3 Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

Bissell SpotClean C3 Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

Halı ve koltuk yıkamada bu makinenin üstüne yok. En derin lekelerden en zor izlere kadar her şeyi söküp atan cihaz, pırıl pırıl evler için geliştirilmiş. Kompakt tasarımı sayesinde günlük kullanım için de epey avantajlı. Bir daha halı ve koltukları yıkatma derdi olmasın isterseniz bu ürünü listenize ekleyebilirsiniz.

Fiyat şimdi 9.320 Tl yerine 8.799 TL! Mutlaka inceleyin!

Diğer avantajlı Bissell ürünleri için buraya tıklamayı unutmayın!

Bissell SpotClean C3 Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

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Kiwi KSI-6450 Kırışık Giderici Buharlı Dikey Ütü

Kiwi KSI-6450 Kırışık Giderici Buharlı Dikey Ütü

Avantajlı fiyatlarıyla bilinen Kiwi'nin bu buharlı ütüsü her evin ihtiyacı. Kıyafetlerdeki kırışıklıkları sadece dakikalar içinde gideren ürün ufak ebatları sayesinde asla yer kaplamıyor. Performansını ise uzun süre kuruyor.

Fiyat indirimde sadece 699 TL. Şaka gibi!

Kiwi ürünlerindeki diğer fırsatlar burada!

Kiwi KSI-6450 Kırışık Giderici Buharlı Dikey Ütü

Hepsiburada

Schafer Stormy Kişisel Blender

Schafer Stormy Kişisel Blender

Kendi özel taşıma kabına sahip olan Schafer blender, hızlı smoothie'ler ve içecekler yapmak için harika bir ürün. Ufak ebatları sayesinde yer kaplamıyor. 400 W motor gücü ise her tür meyveyi shake haline getirmeye yetiyor.

Üstelik fiyat 1.561,83 TL yerine 1.327,56 TL. Bu fırsat kaçmaz!

Schafer markalı diğer efsane ürünler için buraya tıklamayı ihmal etmeyin!

Schafer Stormy Kişisel Blender

Hepsiburada

Nespresso F121 Latissima One Süt Çözümlü Kahve Makinesi

Nespresso F121 Latissima One Süt Çözümlü Kahve Makinesi

Kapsül kahve lezzetini hala denemediyseniz işte fırsat ayağınıza geldi. Çünkü Nespresso'nun en beğenilen Latissima serisi tek dokunuşla harika kahveler yapmanızı sağlıyor. Otomatik ayarları, kapsülleri ve kompakt tasarımı kahve deneyimini zenginleştiriyor.

Fiyat şu an 11.212,13 TL. Üstelik 36 aya varan taksit imkanı mevcut!

Nespresso fırsatlarının tümünü buradan inceleyebilirsiniz.

Nespresso F121 Latissima One Süt Çözümlü Kahve Makinesi

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