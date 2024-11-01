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2 - 8 Kasım 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 2 - 8 Kasım 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 23:39

2 Kasım 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 2 Kasım 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 179 TL

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 179 TL

  • Oylum Gofret Çeşitleri 450 gr 36 TL

  • Dalin Bebek Şampuanı 700 ml 89 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 59 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 139 TL

  • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı Çeşitleri 2145 ml 109 TL

Banvit Piliç Şinitzel 700 gr 72 TL

Banvit Piliç Şinitzel 700 gr 72 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 47 TL

  • Birşah Tam Yağlı Ayran 1,5 Litre 32 TL

  • Ahir Çubuk / Misket Peynir Çeşitleri 250 gr 59 TL

  • Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 159 TL

  • Kaanlar Kebir / Kolot Peyniri Çeşitleri 500 gr 109 TL

  • Milkten Krem Peynir 500 gr 57 TL

  • Namet Kangal / Parmak Sucuk Çeşitleri 280 gr 114 TL

  • Piliç Şinitzel 700 gr 72 TL

  • Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 50 gr 54 TL

  • Dr.Oetker Guseppe Dondurulmuş Karışık Pizza 405 gr 99 TL

  • Çokça Garnitür 500 gr 23 TL

  • Beşler Dondurulmuş Bohça Mantı 350 gr 49 TL

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10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

  • Tukaş Kırma Yeşil Zeytin 1 Kg / Siyah Zeytin 800 gr 109 TL

  • Nestle Crunch Sütlü Çikolata 6x57 gr 99 TL

Her üründe ayrı kazanın;

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