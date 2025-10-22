Doğum Gününde Hesabına Yanlışlıkla 250 Bin Lira Yatan Vatandaş Parayı Sahibine Geri Gönderdi
Elazığ’da Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 82. Şube Şefliği personeli olan 38 yaşındaki Vedat Şen’in hesabına yanlışlıkla 250 bin lira yatırıldı. Banka araması ile yanlışlıktan haberdar olan Şen, parayı gönderen kişiyle görüşerek parayı iade etti. Bankanın kendisine doğum günü için ek hesap sürprizi yaptığını sanan Vedat Şen, parayı iade ettiği kişinin kendisine pastırma göndereceğini de sözlerine ekledi.
Elazığ’da hesabına 250 bin lira para girişi olan Vedat Şen isimli vatandaş, parayı gönderen kişiye iade etti.
“Ben bankanın sürprizi sandım”
