Doğum Gününde Hesabına Yanlışlıkla 250 Bin Lira Yatan Vatandaş Parayı Sahibine Geri Gönderdi

Elazığ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.10.2025 - 13:49

Elazığ’da Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 82. Şube Şefliği personeli olan 38 yaşındaki Vedat Şen’in hesabına yanlışlıkla 250 bin lira yatırıldı. Banka araması ile yanlışlıktan haberdar olan Şen, parayı gönderen kişiyle görüşerek parayı iade etti. Bankanın kendisine doğum günü için ek hesap sürprizi yaptığını sanan Vedat Şen, parayı iade ettiği kişinin kendisine pastırma göndereceğini de sözlerine ekledi.

Elazığ’da hesabına 250 bin lira para girişi olan Vedat Şen isimli vatandaş, parayı gönderen kişiye iade etti.

Hesabına gelen parayı bankadan birinin aramasıyla fark ettiğini dile getiren Vedat Şen, 'Sabah saat 08.48'de hesabıma para gelmişti. Hiç bildirim gelmemişti. 250 bin TL gibi yüklü bir para. Saat 09.55 gibi beni aradılar, parayı yanlış gönderdiklerini söylediler. Ben de teyit etmek için paranın sahibinin numarasını istedim. Beni aradı. T.C'sine, bilgilerine ve gelen dekonta baktım. Ondan sonra 250 bin lirayı tekrar sahibine iade ettim. Bizim kültürümüzde, Elazığ'da haksız olarak kazanılan bir para yenilmez. Ailemizden, annemizden, babamızdan, dayımızdan, hatta bizim çalıştığımız kurumda bunu öğrendik. Elazığ kültürümüz böyledir' dedi.

“Ben bankanın sürprizi sandım”

Bankanın doğum gününde kendisine sürpriz yaptığını düşündüğünü ifade eden Şen, 'Bu olayı görünce şaşırdım. Bugün benim de doğum günümdü. Bankanın bir ek hesap açtığını sandım. Sonra baktım ki ek hesap değilmiş. Sonra parayı iade edince bankanın sürprizi de kaçtı. Şahısla görüştüm. Şahıs bir nevi mağdur olmuştu ve ağlayacak bir durumdaydı. Nereli olduğumu sorduğunda Elazığlı olduğumu söyledim. Kendisi de Elazığlılardan hiçbir zaman zarar görmediğini ifade etti. Hatta adresimi aldı ve pastırma yollayacağını söyledi. Kötü niyetli biri olsa beş lira da olsa vermez. Yani beş lira gitse yollamıyorum diyebilirdi. Banka da olsa, şahıs da olsa bizim kültürümüzde bulduğun parayı vermen lazım, iade etmen lazım. Çünkü haram değil, helal kazanç yemen lazım' şeklinde konuştu.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
